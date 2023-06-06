شعبة الدواجن تتوقع انخفاضًا في الأسعار بين 10 إلى 15%

توقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية تراجع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% في الكيلو خلال الشهر الحالي وحتى عيد الأضحى، بالتزامن مع طرح إنتاج دورات التسمين الجديدة.



كشف عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، إن السوق تشهد انخفاضات متوالية في أسعار أعلاف الدواجن بقيمة تتراوح بين 300 و600 جنيه يوميا منذ السبت الماضي.



وقال السيد في تصريح خاص لـ”المال” إنه رغم انخفاض تكلفة الأعلاف حاليا -والتي تمثل 70% من تكلفة الإنتاج- فإن أسعار الدواجن لم تواكب هذا التراجع، نظرا لغلاء اللحوم والأسماك والبيض، وهي بدائل البروتين الأبيض وترتبط به.



وأشار إلي أن سعر طن العلف الداجني يبلغ حاليا 22 ألف جنيه لنوع “البادي تسمين” بدلا من 27 ألفا خلال الشهر الماضي، بنسبة هبوط 18%، نتيجة تراجع أسعار خامات الأعلاف، وأبرزها الذرة والصويا والجلوتوفيد، والتي تدخل في تصنيع العلف المخصص للدواجن .



وكشف السيد أن سعر طن الذرة المستوردة انخفض إلى 11 ألف جنيه مقابل 20 ألفا خلال مايو بنسبة 45%، وكسب الصويا 34 ألفا بدلا من 42 ألفا بنحو 19%، والجلوتوفيد 11.5 ألف من 18 ألفا بقيمة 36%.



وأضاف أن مصانع الأعلاف ستخفض أسعارها من الإنتاج الجديد عقب تصريف المخزون لديها، لاسيما أنه تم إنتاجه طبقا للتكلفة العالية من الخامات المذكورة .



وطبقا لأسعار أمس، فإن كيلو الدواجن البيضاء وصل إلى 66 جنيها في المزرعة وللمستهلك 76، والبيض الأحمر والأبيض 98 جنيها للطبق و”البلدي” 105 جنيهات في المزرعة.



وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين الماضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفًا أنه خلال الفترة من 26 مايو حتى 1 يونيو تم الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار.



وأكد القصير أن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار، وحوالي 52 ألف طن فول الصويا بقيمة 39 مليونا، وإضافات أعلاف بحوالي 1.5 مليون، ليكون إجمالي المفرج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 1 يونيو الجاري 5.4 مليون طن، منها 4 ملايين طن ذرة، و1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.