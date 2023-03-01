شعبة الدواجن: الفراخ البرازيلي المجمدة صالحة للاستهلاك وليس لها أي أضرار

لا تزال الفراخ البرازيلي هي أكثر الكلمات بحثًا على موقع “جوجل” من قبل المستهلكين خلال الأسابيع الماضية.

الباحثون عبر شبكة الإنترنت يسعون لمعرفة أماكن بيع الفراخ البرازيلي المستوردة وأسعارها، أو هل لها أضرار على صحة المستهلك أم لا؟.

وأكد عادل شريف عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة لـ”المال” أن الفراخ البرازيلي المجمدة التي تم طرحها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان، كما أنها صالحة للاستهلاك الآدمي بشكل قاطع.

وأضاف أن الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة مثلها مثل أي سلعة غذائية يتم استيرادها مثل الكبد الأمريكي واللحوم السودانية والبرازيلية المجمدة والمستوردة، وصلاحيتها مرتبطة بتوقيت الإنتاج والتي تستغرق عاما أو عاما ونصف العام حسب صلاحية كل منشأ.

وتابع: الحكومة طرحت خلال الفترة الماضية الفراخ البرازيلي في السوق المحلية عبر المنافذ التابعة لوزارات التموين والزراعة ومعارض أهلا رمضان في المحافظات، لانخفاض سعرها مقارنة بمثيلتها في السوق المحلية.

وأضاف شريف أن هناك بعض السلاسل التجارية والسوبر ماركت قامت بالتعاقد على طرح الدواجن البرازيلية في فروعها خاصة مع انخفاض سعرها مقارنة بما يتم توزيعه من الفراخ البلدية والدواجن المجمدة المحلية.

كما قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، في تصريحات صحفية إنه تم طرح 3 أحجام من الفراخ البرازيلي في أسواق الإسكندرية لتتناسب مع متطلبات الجمهور.

أسعار الفراخ البرازيلي في الإسكندرية

الفراخ البرازيلي وزن كيلو واحد 65 جنيها.

الفرخة البرازيلي وزن 1200 جرام بـ78 جنيها.

الفرخة البرازيلي وزن 1300 جرام بـ90 جنيها.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية

وأوضح أنه يوجد أصناف كثيرة من الفراخ المجمدة المستوردة تختلف أسعارها من مكان لآخر في الهايبر ماركت والأسواق بالإسكندرية، إلا أن الفراخ البرازيلي تعد الأكثر مبيعا وهي التي يتم طرحها في معارض «أهلا رمضان» والمجمعات الاستهلاكية وسعرها موحد بها وتعد الأكثر رواجاً والأفضل سعر للمواطنين.