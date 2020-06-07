شعبة الدخان : نقص السجائر بسبب جشع التجار والحكومة وعدت بتثبيت أسعار عام ونصف

قال: "إحنا كشعبة أنا واخد وعد لمدة 18 شهرا هذه السلعة الاستراتيجية لن يحدث زيادة في أسعار السجائر إلا بعد 18 شهرا"

قال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات إن نقص السجائر بسبب جشع التجار.

جاء ذلك تعليقا على نقص السجائر في الأسواق خاصة السجائر المصرية منها منذ عيد الفطر.

وقال إمبامي: “من آمن العقاب أساء الأدب (الأزمة بسبب) جشع تاجر ليس له عنده ضميره وإحنا كشعبة أنا واخد وعد لمدة 18 شهرا هذه السلعة الاستراتيجية لن يحدث زيادة في أسعار السجائر إلا بعد 18 شهرا”.

وأضاف: “التاجر متعود أن في شهر 7 مع قدوم الموازنة الجديد يحدث زيادة في أسعار السجائر، وأنا بقوله والله ما هتزيد، وهناك مخازن لدى تجار مليانة سجاير”.

وكانت رويترز قالت في تقرير لها إن سوق السجائر المحلية تعاني في مصر حاليًا نقصًا ملحوظًا في المعروض، وإن كان المنتج المحلي الوحيد للسجائر، الشركة الشرقية للدخان، يؤكد أنه لا مشكلات في الإنتاج، ويعزو الأزمة إلى ازدياد الطلب على منتجاته.

ويقول مدخنون حاورتهم رويترز في 13 محافظة بمصر إن النقص يتركز في الأصناف ”الشعبية“ الرخيصة التي يقبل عليها المصريون بدرجة أكبر.