شعبة الدخان: موافقة شفهية على تأجيل طرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر لأجل غير مسمى

قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الشعبة تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء تحمل عدة اعتراضات على طرح هيئة التنمية الصناعية لرخصة جديدة لإنتاج السجائر، منذ أسابيع، وحصلنا على موافقة شفهية بتأجيل طرح المزايدة الى أجل غير مسمي لحين تعديل كراسة الشروط.

وأضاف أنه تم تسجيل الاعتراضات على هيئة التنمية الصناعية لوضعها كراسة الشروط لإنتاج السجائر، لما بها من عدة مخالفات تستدعي تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية، فهو أمر لا يليق بسياسة المنافسة، لافتا إلى أنه سيتم تعديل المواصفات وشروط جديدة ليست بها عوار.

وذكر أن كراسة الشروط التى كانت مطروحة بها الكثير من المخالفات وتعد مهيئة لشركة واحدة اجنبية ينطبق عليها الشروط، وأن التاجيل يأتي لدراسة متطلبات شعبة الدخان.

وأعلنت الحكومة عن فتح الباب للشركات للحصول على رخصة لتصنيع السجائر الإلكترونية والعادية خلال الفترة من 4 أبريل الحالى حتى 30 أبريل على أن يتم تلقى العروض المالية والفنية يونيو المقبل.

وكانت “المال” قد نشرت منتصف مارس الماضي، من مصادر مطلعة أن هيئة التنمية الصناعية تلقت طلبات من المستثمرين بمد فترة التقدم لمزايدة رخصة السجائر الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخرا شهرين على الأقل لمنح الشركات فرصة لإعداد الدراسات اللازمة والرد على الاستفسارات.

وتخطط مصر لطرح مزايدة حول رخصة جديدة لتصنيع السجائر العادية والإلكترونية بشرط مساهمة الشرقية للدخان بحصة 24 % دون تحملها جزءا من تكلفة الرخصة مما يحقق استعاضة جزئية لأى خسارة قد تلحق بها فى حالة خروج أحد المصنعين الحاليين لديها وحصوله على الرخصة الجديدة وهو ما اعترضت عليه الشركات الأجنبية، وفقاً للمصادر.

وأصدرت شركة الشرقية للدخان بيانًا توضيحيًا مؤخرا، قالت فيه إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط رخصة جديدة لإنتاج السجائر.

وأضافت أن شروط الكراسة تضمنت عدم أحقية الشركة الجديدة فى إنتاج سجائر فى الفئة السعرية الشعبية التى تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98 % من مبيعاتها، مما يضمن عدم وجود أى تهديد تنافسى من جانبها.