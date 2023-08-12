شعبة الدخان: ضبط 200 ألف علبة سجائر أخفاها التجار ومقترح ببيعها في المنافذ بالسعر الرسمي

قال إبراهيم الإمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم ضبط 200 ألف علبة سجائر اليوم أخفاها التجار في مناطق البساتين والمطرية وباب البحر وطنطا والإسكندرية والسيدة زينب، وعدة أماكن أخرى ضمن وحملات مكثفة من وزارة الداخلية لمحاربة جشع التجار في إخفاء السجائر.

وأضاف في تعليق مرسل لـ”المال”، أن الشعبة تهيب بكافة المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي سوبر ماركت أو منفذ لبيع السجائر يقوم بالبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحددة بالباركود.

وأكد رئيس شعبة الدخان أنه تقدم بمقترح للنائب العام بطرح تلك المضبوطات من السجائر في محطات البنزين وطنية لبيعها بالسعر الرسمي لحل أزمة اختفاء السجائر.