«شعبة الدخان»: سوق السجائر الإلكترونية تنمو بشكل كبير

قال إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن متوسط المبيعات العالمية لسوق السجائر الإلكترونية بلغ 15 مليار دولار فى عام 2010، وارتفع إلى 40 مليار دولار فى عام 2015.

وأضاف “إمبابي” – خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم على هامش معرض MEVS – middle east vape – أن السوق الخاص بالسجائر الإلكترونية والمنتجات المختلفة المتعلقة به تنمو بشكل كبير.

وأكد “إمبابي” أن سوق السجائر الالكترونية تعد سوقا واعدة سواء على المستوى العالمى أو المحلى، مشيرًا إلى أن 15% من مستخدمى الـ”Vape” لم يكونوا مدخنين سابقين.

يشار إلي أن المعرض الذي ضم 150 علامة تجارية عالمية من دول أوروبا وشرق آسيا والخليج وأمريكا يعد الثاني من نوعه في مصر.

وقال محمد عبد الحميد رئيس وحدة تسجيل السائل والتدخين الإلكترونى بهيئة المواصفات والجودة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إن إجراءات تسجيل سائل التدخين الإلكترونى متوافقة مع الإجراءات والمعايير الدولية المتبعة.

وأضاف “عبد الحميد” أنه منذ إنشاء وحدة تسجيل سائل التدخين الإلكترونى والسجائر الإلكترونية فى 2021، تم تسجيل 13 شركة لعدد 47 منتجا وإصدار 761 إخطارا لهذه المنتجات.

وأوضح أنه يجرى حاليا إصدار مواصفة قياسية خاصة بأجهزة التدخين الإلكترونية، والتى سيتم إصدار التراخيص الخاصة بها من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وقال إنه يتم أيضا إعداد مشروع مواصفة خاصة لمنافذ بيع وتخزين منتجات التدخين الإلكترونى، سواء سائل التدخين أو السجائر الإلكترونية، وستحصل المحلات التى تستهدف بيع تلك المنتجات على إخطارات من خلال الهيئة لإحكام الرقابة على القطاع داخل السوق المصرية.

ولفت إلي أن هيئة المواصفات والجودة ستحدد الاشتراطات الخاصة بتلك المحلات، لضمان حماية المنتجين والمستهلكين، ومواجهة السوق غير الشرعى لتلك المنتجات.

وأشار إلى أن تسجيل سائل التدخين الإلكترونى، يتطلب شقين، الأول : المستندى والذى يحتاج 25 مستندا، ويتم فحصها من قبل اللجنة والتأكد من مطابقة المنتجات ظاهريا، ثم يتم سحب عينات لبدء إجراءات الشق المعملى والتأكد من مطابقة العينات فى معامل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وكذلك مصلحة الطب الشرعى.

وأكد على عزم وحدة تسجيل السائل والتدخين الإلكترونى بهيئة المواصفات والجودة، إعداد مواصفة خاصة بأجهزة التدخين الإلكترونى ومنافذ بيعها.