شعبة الدخان: خروج بريتش توباكو خسارة للسوق المحلية

قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية أن خروج شركة بريتش امريكان توباكو من السوق المحلية يعد خسارة كبيرة لقطاع السجائر في مصر.

واضاف امبابي خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر أن الشركة كانت تقوم بدفع 6 دولارات عن كل ألف سيجارة يتم إنتاجها في خطوط انتاج الشركة الشرقية للدخان

كانت شركة بريتش أمريكان توباكو العاملة فى صناعة التبغ والسجائر أعلنت اليوم وقف أعمال وحدتها في مصر، بحسب وكالة بلومبرج .

وقالت مديرة إدارة العلاقات الحكومية الخارجية، ماريان مجدي، لوكالة بلومبرج ان ذلك القرار في إطار مراجعة تقييم الجدوى التجارية طويلة الأجل للبلاد التي تعمل به.

وأكدت أنه سيجري مناقشات الان مع موظفي الشركة الذين سيتأثرون بالقرار، رافضه الكشف عن أي تفاصيل تخص قرار خروج الشركة من مصر

تعمل “بريتش أمريكان توباكو” في مصر منذ عام 2000، حيث تقوم بتصنيع منتجاتها في “الشرقية للدخان” الحكومية، ومن منتجاتها سجائر “دنهل”، “كنت”، “فايسروي” و”بال مال”، و”رويالز”.

من جهته قال هاني امان رئيس الشركة الشرقية للدخان عبر الفيديو في برنامج يحدث في مصر ، أن سبب خروج الشركة من مصر هو ان الشركة تقوم بدراسة وضعها و قوة تواجدها في الاسواق الخارجية و مدي أهمية الاستمرارية.