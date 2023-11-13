«شعبة الدخان»: ارتفاع أسعار سجائر «فيليب موريس» بمعدل 8 - 10 جنيهات بسبب زيادة تكلفة الإنتاج

قررت شركة فيليب موريس رفع أسعار السجائر، اعتبارًا من اليوم الاثنين، بنسب تراوح من 8 و10 جنيهات لكل علبة سجائر من منتجات الشركة، وذلك بعد إقرار زيادة ضريبية على شرائح السجائر لمختلف الفئات.

وقال رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، في تصريح، لـ”المال”، إن القفزة في أسعار سجائر فيليب موريس ترجع لارتفاع تكلفة الإنتاج فى جميع مُدخلات السجائر، خاصة فاتورة استيراد التبغ من الخارج، والتي تتم بالدولار.

وتنشر “المال” تفاصيل الزيادة الجديدة لمنتجات فيليب موريس، ليسجل السعر الرسمي لعبوة ميريت “Merit” بأنواعها 74 جنيهًا، ومارلبورو “Marlboro” بأنواعها 69 جنيهًا.

فيما كشف المستند أن السعر الرسمي للعلبة مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها 59 جنيهًا، وإل آند إم “L&M” بأنواعها 50 جنيهًا.

وبلغ سعر علبة التبغ المُسخن “HEETS Selections” بأنواعها 56 جنيهًا، وعلبة التبغ المُسخن “HEETS Dimensions” بأنواعها 56 جنيهًا، وعلبة التبغ المُسخن “TEREA” بأنواعها 56 جنيهًا للعبوة.