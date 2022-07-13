شعبة الخضر : 200- 300 جنيه زيادة متوقعة في النقل تأثرًا برفع السولار

قال جمال وليان، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة، إن الزيادة الكبيرة في محاصيل السلع الخضر والفاكهة، هذا العام، يحد بشكل كبير من تأثرها بزيادة أسعار الوقود. وأعلنت الحكومة، صباح اليوم، رفع سعر الوقود، لترتفع أسعار البنزين الثلاث، لتبلغ نسب الزيادات في سعر لتر بنزين 80 6.6%، و92 بنسبة 5.7%، و95 بنسبة 10.3%، كما ارتفع سعر السولار بنسبة بلغت 7.4%، والمازوت 8.7%.

وأكد سكرتير شعبة الخضر والفاكهة، في تصريحات، لـ”المال”، أن زيادات مباشرة ستشهدها أسعار النقل من مالكي سيارات نقل السلع، وأن تلك الزيادات ستكون بين 200إلى 300 جنيه في النقلة الواحدة تأثرًا برفع سعر السولار.

وتابع وليان أن ملاك سيارات نقل الخضر والفاكهة عادة ما يرفعون أسعار النقل ضِعفين إلى ثلاثة أضعاف قيمة تكلفة الزيادة في أسعار الوقود، وبالأخص السولار، وهذا ما تم رصده في تجارب رفع سعر الوقود السابقة.

وأضاف سكرتير شعبة الخضر والفاكهة أن المتضرر الأكبر من ارتفاع سعر الوقود سيكون المنتِج والفلاح والتجار.

وأكد صعوبة رفع أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق، منوهًا باعتماد السوق على العرض والطلب بشكل كبير، ونظرًا لزيادة محصول مصر من الخضر والفاكهة، هذا العام، وزيادة المعروض، فإن ذلك سيحدّ بشكل كبير من أية زيادات في أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق.

وتابع مؤكدًا أنه حتى بعد انتهاء الإجازة وبداية طرح سلع الخضر والفاكهة بالسوق بكثرة، الأسبوع المقبل، لن تشهد الأسواق زيادات في الأسعار، خاصة أن هناك حالة من الركود تشهدها الأسواق، قائلًا: “السوق ميت وهناك محصول يجب تسويقه سريعًا بأي سعر، خاصة أن محاصيل الخضر والفاكهة سريعة التلف”.

وتشهد أسعار السلع الخضر والفاكهة استقرارًا في الأسواق حاليًّا، ويصل سعر كيلو الطماطم إلى قرابة 3.5 جنيه للمستهلك، والبطاطس إلى قرابة 7.5 جنيه للكيلو، ويصل سعر المانجو إلى قرابة 30 جنيهًا، وكذلك التفاح المستورد، فيما يقارب سعر كيلو التفاح البلدي 15 جنيهًا.

ويؤكد رئيس شعبة الخضر والفاكهة أن تلك الأسعار هي لسوق التجزئة للمستهلك، أما أسعار الجملة فهي أقل بكثير وتصل حتى 5 جنيهات للتفاح البلدي في سوق العبور، وهو سعر قليل للمنتجين.

وأشار إلى أن رفع سعر الوقود؛ وخاصة السولار، ستكون له تبِعات أخرى في رفع أسعار تكلفة تشغيل الجرارات، في ظل زيادة تشهدها أسعار المبيدات والعمالة وكل تكاليف الزراعة.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.