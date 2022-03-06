اقتصاد وأسواق

شعبة الخضر والفاكهة : ننتظر انخفاضا في الأسعار مع العروات الصيفية الجديدة (فيديو)

مؤكدا أنه توجد تحركات سعرية تنتظر الانخفاض
محمد مجدي 9:55 م, الأحد, 6 مارس 22 9:55 م, الأحد, 6 مارس 22

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قال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضر و الفاكهة في الغرفة التجارية في القاهرة ، إن الفترة الماضية التي شهدت تغيرا في الحالة الجوية السيئة كان يصاحبها انخفاضا في حجم الإنتاج، والآن توجد تحركات سعرية تنتظر الانخفاض.

وأضاف النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن الأسواق مقبلة على عروات صيفية جديدة ومزيد من الإنتاج، كما أن الصوب الزراعية والخدمة الوطنية تقوم بضخ كميات كبيرة في أسواق الجملة أدت إلى حدوث توازن مع القطاع الخاص.

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وأكد النجيب أنه يجب العمل على التصنيع الزراعي والمنتج البديل، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة، ويوجد ما يزيد عن 5 ملايين و 600 ألف طن يتم تصديرها.

وأوضح النجيب أن الحالة الجوية السيئة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية أدت إلى انخفاض في حجم الإنتاج، والذي أدى إلى زيادة في الأسعار، كما أن وزارة التموين لديها 2000 عارض واتحاد الغرف التجارية 2000، ومبادرات كلنا واحد ومنافذ الخدمة الوطنية.

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وأشار إلى أن متوسط سعر الجملة لـ كيلو البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، وفي التجزئة من 6 إلى 7 جنيهات، وكيلو الطماطم الجملة من 2.5 إلى 4 جنيهات، وفي التجزئة من 5 إلى 6 جنيهات، والبصل من 1.5 إلى 2.5 جنيه للجملة، وفي التجزئة من 4 إلى 5 جنيهات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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