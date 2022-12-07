شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسماعيلية: استقرار الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي

أعلن جلال الطاهر سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورئيس شعبة الخضر والفاكهة ، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة بالمحافظة تحت إشراف شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية.

تتضمن أسعار الخضر الآتي ، طماطم فرز أول من 5: 7 ، طماطم فرز ثاني من 3: 5 ، طماطم صلصة من 2: 3، بطاطس قلية نمرة 1من 10: 13 ، بطاطس قلية نمرة 2 من6: 9 ، بطاطس طبخ من 5: 7 ، بصل احمر نمرة 1 من 4: 6 ، بصل أحمر نمرة 2 من 2: 3، كوسة نمرة 1 من 8: 10 ، كوسة نمرة 2 من 5: 7 ، خيار بلدي من 6: 8 ، خيار صوب من 7: 9 ، خيار نمرة 2 من 4: 6 ، باذنجان رومي من 6: 8 ، باذنجان عروس من 6: 8 ، فلفل حار من 8: 10، فلفل رومي من 10: 12، فاصوليا من 12: 15 ، سبانخ من 12: 15، بامية من 22: 25 ، ملوخية من 8: 10 ، ليمون من 10: 12.

كما شملت أسعار أسعار الفاكهة ، الآتي : برتقال بسرة من 6 : 8 ، كنتلوب من 8 : 10 ، يوسفي كلامنتينا من5 : 7 ، جوافة نمرة 1 من 7 : 9 ، جوافة نمرة 2 من 4 : 6 ، بلح رطب أسود من 12 : 15 ، موز بلدي من 12: 15 ، مانجو كيت من 20: 25 ، تفاح مستورد من 20 : 30 حسب الجودة وبلد المنشأ.

وصرح الحاج على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة ، أن هناك استقرارا في أسعار الخضر والفاكهة للاسبوع الثاني على التوالي ، ومن المتوقع زيادة المعروض بعد الانتهاء من الفترة الزمنية لفاصل العروة وبداية الموسم الشتوي في النصف الثاني من شهر ديسمبر.

يستمر العمل بقائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالإسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية حتى مساء الجمعة ٩ ديسمبر.