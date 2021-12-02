شعبة «الخضر والفاكهة» بالإسكندرية : ثلاجات الموز تضررت من تقلبات الطقس الفترة الماضية

أكد أعضاء بمجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية من العاملين بوكالة الفاكهة والخضر أن موجة الطقس السيئ التى ضربت المدينة الفترة الماضية ، وما صاحبها من أمطار غزيرة كان لها تأثيرات على بعض مرافق التجار وخاصة عدد من…

أكد أعضاء بمجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية من العاملين بوكالة الفاكهة والخضر أن موجة الطقس السيئ التى ضربت المدينة الفترة الماضية ، وما صاحبها من أمطار غزيرة كان لها تأثيرات على بعض مرافق التجار وخاصة عدد من ثلاجات الموز التابعة لبعض التجار فى الوكالة .

وقال هاشم محمد هاشم، رئيس مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن موجة عدم الأستقرار فى الطقس ونوة المكنسة التى ضربت مدينة الإسكندرية الأسبوع الماضى تسببت فى تجمعات للمياة فى وكالة الخضر بالمدينة ، لافتاً إلى أن هناك بعض التلفيات التى تكبدها التجار ، وخاصة بالنسبة لثلاجات الموز التى تكون على أرتفاع منخفض وتتأثر بأرتفاع منسوب تجمعات مياة الأمطار

بعض الشحنات من اليوسفى بدأ تصديرها للسوق الليبية

وأضاف هاشم أن محصول اليوسفى هذا العام يشهد نوع جديد يسمى كريستينا ، يضاف للأنواع التى كانت موجودة فى الأعوام الماضية كالماندلينا والكربنتينا وغيرها من الأنواع ، لافتاً إلى أن هناك بعض الشحنات من اليوسفى بدأ تصديرها للسوق الليبى .

ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الأسواق تعانى من الركود والكساد نتيجة العومل الجوية وعدم الأستقرار فى الطقس .

وأشار هاشم إلى أن محصول البرتقال هذا العام يشهد تراجعاً فى الكميات ، لافتاً إلى ان أسعار بيعه فى الجملة داخل الوكالة تتراوح من ثلاثة إلى خمس جنيهات للكيلو ، متوقعاً أن تكون الكمية المنتجه هذا العام أقل من الأعوام الماضية بمقدار النصف .

كما لفت إلى أن التصدير لمحصول البرتقال لم يبدأ بعد لذلك لا يلاحظ كثيرين هذه الفجوة حتى الأن ، لافتاً إلى أن الأنتاج المصرى من البرتقال يعد من أفضل الأنواع حول العالم

وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية، سعر الكيلو جرام من البطاطس من المتوقع أن يبدأ فى التراجع عن المعدلات الحالية بحلول منتصف شهر ديسمبر .

وأضاف أن المحصول الجديد من المتوقع أن يبدأ حصاده بعد أسبوع ما سيؤدى لزيادة الكميات المتاحة بالأسواق من هذه السلعة الهامة وبالتالى سيؤدى ذلك للتراجع فى أسعارها خلال الفترة المقبلة .

وأكد رئيس مجلس ادارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية أن أسعار الطماطم أنخفض أسعارها خلال الفترة الماضية بشكل كبير بعد الأرتفاعات التى كانت قد شهدتها ، لافتاً إلى أن الأسعار تراجعت بشكل كبير ينعكس على ربحية المزارعيين .

وتزداد أهمية البطاطس لآحتوائها على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة العظام، مثل: الحديد، والفسفور، والكالسيوم، وهذا يعني أن تناولها يساعد في حماية العظام وتعزيز صحتها. وتعد البطاطس من ضمن عائلة الخضراوات الجذرية، وهي واحدة من أكثر أنواع الخضراوات انتشارًا حول العالم، وتمتاز بطعمها اللذيذ والغني،

كما أن البطاطس تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وهذا يعني أن لتناولها بعض الفوائد الصحية، أهمها ، الحديد والزنك والذى يلعب دورًا كبيرًا في تصنيع الكولاجين المهم للحفاظ على صلابة العظام كما يشير البعض ، كما أنها تحتوي على الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين ب6، وجميعها تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة..

من أهم فوائد البطاطس أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان، وذلك من خلال احتوائها على حمض الفوليك الذي يلعب دورًا مهمًا في إصلاح الشيفرة الوراثية المتضررة في الجسم ومنع الخلايا السرطانية من الانتشار.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطس تعمل على خفض مستويات الجذور الحرة في الجسم والتي تساهم في رفع خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.

على الرغم من أن هذه الفائدة مرتبطة بتناول البطاطس، إلا أنها تعتمد بشكل أساس على طريقة الطهي الخاصة بها، فالشوي أو السلق تساعدان في ذلك، في حين أن القلي من شأنه أن يسبب زيادة الوزن.