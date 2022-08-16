شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار بعد زيادة المعروض

كشف تقرير صادر عن شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عن استقرار الحركة التجارية في هذا القطاع مع انخفاض بعض الأسعار بسبب زيادة المعروض.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة في بيان له اليوم: إن هناك زيادة في معروض كافة الخضروات والفاكهة ، وهو ما ينعكس على الأسعار بالاستقرار ، في ظل تدخل الدولة بكافة آلياتها ومنافذها وتنوعها على مستوى الجمهورية لزيادة المعروض، بجانب المحال التجارية في القطاع الخاص، مما أدى إلى تكامل الأدوار التي بالتبعية أدّت إلى ضبط السوق.

وأضاف أن الشعبة تصدر تقريرًا رسميًا باستمرار من واقع متابعتها للسوق وترفعه إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة .

وتابع: إن التقرير الرسمي عن الشعبة يخرج من خلال المركز الإعلامي لغرفة القاهرة، وأي تصريحات أخرى دون الشعبة غير مسئولة عنها بالمرة.

أسعار الخضروات جملة وتجزئة اليوم

أكد تقرير شعبة الخضروات والفاكهة أن كيلو الطماطم يباع بسعر من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 4 إلى 6 جنيهات تجزئة ، والبصل من 1.25 إلى 2.25 جنيه جملة ، ومن 3 إلى 4 جنيهات تجزئة ، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات جملة ومن 5 إلى 7 جنيهات تجزئة.

والفاصوليا الخضراء من 7 إلى 11 جنيها جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيها تجزئة ، والفلفل الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة ، والباذنجان من 1,5 إلى 2.5 جنيه جملة ، ومن 3,5 إلى 4.5 جنيه تجزئة ، والخيار من 3 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة.

والجزر من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة ، والكوسة من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 10 جنيهات تجزئة ، والملوخية من 2.5 إلى 4 جنيهات جملة ، ومن 5 إلى 6 جنيهات تجزئة.

والبامية من 16 إلى 22 جنيهات جملة ، ومن 23 إلى 25 جنيها تجزئة ، والثوم من 7 إلى 11 جنيها جملة ، ومن 10 إلى 13 جنيها تجزئة ، ليمون بلدي من 4 إلى 8 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 10 جنيهات تجزئة.

اسعار الفاكهة جملة وتجزئة اليوم

أكد تقرير شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية في القاهرة أن كيلو البرتقال الصيفي يُباع بسعر من 3.5 إلى 6 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 10 جنيهات تجزئة، والعنب البناتي (أحمر- أصفر) من 5 إلى 7.5 جنيه جملة ، ومن 10 إلى 15 جنيها تجزئة.

والموز من 9 إلى 12 جنيها جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والتفاح المصري من 6 إلى 12 جنيها جملة ، ومن 15 إلى 18 جنيهًا تجزئة، والتفاح المستورد (أمريكي) من 23 إلى 29 جنيهًا جملة، ومن 25 إلى 30 جنيهًا تجزئة.

والكنتالوب من 3.5 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 9 جنيهات تجزئة ، المانجو باختلاف أنواعها من 10 إلى 20 جنيهًا جملة، ومن 15 إلى 25 جنيهًا تجزئة، تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة ، الكمثرى من 7 إلى 13 جنيهًا جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة