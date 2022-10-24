«شعبة الحلويات» تطالب «التموين» بالتدخل لضبط أسعار السكر

طالبت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية فى القاهرة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضرورة التدخل السريع والعاجل لضبط أسعار السكر فى السوق المحلية، بعد الزيادات التى طالته خلال أكتوبر الجارى مقارنة بشهر سبتمبر الماضى.

قال عبدالله الإمام، عضو شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية لـ”المال”، إن طن السكر قفز بنحو 3 آلاف و450 جنيهًا فى أقل من شهر واحد، إذ كان يبلغ 12 ألفًا و800 جنيه فى منتصف سبتمبر الماضي، وحاليًا 16 ألف و250 جنيهًا.

وطالب “الإمام” بتدخل وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال فتح باب البيع المباشر للمصانع المتوسطة والصغيرة لتعبئة وتغليف السكر فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف خفض سعر طن السكر لتجار الجملة.

وأشار إلى أن هناك شبه احتكار من بعض كبار التجار المسيطرين على سوق السكر، قائلًا: السكر سلعة استراتيجية يتحكم فيها بعض التجار الكبار، مثلها مثل البيض.

كانت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، طالبت وزارة التموين، بضرورة التدخل العاجل وتنفيذ نفس الإجراءات التى نفذتها خلال العام الماضي، والتى تمثلت فى ضخ كميات من السكر بالأسواق، ومواجهة الشائعات، واستمرار إدارة المنظومة وتفعيل دور اللجنة العليا للسكر.

يذكر أن مصر تستهلك 3.200 مليون طن سنوى تنتج منها 2.200 مليون، وهناك فجوة تتراوح بين 800 ألف إلى مليون طن يتم استيرادها من الخارج.

من جانبه، قال أحمد عامر تاجر جملة، لـ”المال” أنه يتم استلام باكتة السكر “10 كيلو جرامات” بسعر 17.5 جنيه للكيلو الواحد، ويتم بيعها لتجار التجزئة بسعر 18 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 18.5 إلى 19 جنيهًا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار السكر للمستهلكين خلال أكتوبر الحالي، نتيجة سحب كميات كبيرة من قبل مصانع الحلويات لموسم المولد النبوي، والذى كان سببا رئيسيا فى زيادته.

من جهتها، أكدت مصادر حكومية فى وزارة التموين، لـ”المال” أنه عند وجود أى شبهة احتكارية فى سلعة من السلع الاستراتيجية يتم التحرك الفورى من جانب الحكومة للتدخل فى ضبط سعر السلعة، موضحة أنه حتى الآن لم يتم التأكد من وجود شبهة احتكار فى سلعة السكر فى السوق المحلية.

وأضافت المصادر، أن كيلو السكر ثابت على قائمة المقررات التموينية عند سعر 10.5 جنيه، نتيجة الدعم الحكومى الموجه لصالح البطاقات التموينية، والتى تخدم نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموين.