شعبة الحبوب في الغرفة التجارية بالبحيرة: انخفاض في أسعار الأرز الشعير بمختلف أصنافه

قال خالد جلال زعيتر رئيس مجلس إدارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية فى البحيرة إن هناك انخفاضا فى أسعار الأرز الشعير بمختلف أصنافه عريض ورفيع الحبة على مدار الأيام الماضية وحتى الآن.

وأضاف زعيتر فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن هذا الانخفاض ترتب عليه تراجع في أسعار الأرز الأبيض عريض و رفيع الحبة فى الأسواق حالياً لتصبح أسعار تداولها.

وأوضح أن أسعار الطن من الأرز الشعير عريض الحبة تتراوح فى معدلات نحو 17000 إلى 17500 جنيه بعد أن كانت تتراوح أسعار الطن لنفس أنواع الأرز الشعير عريض الحبة من بداية الشهر من 19000 إلي 19500 جنيه.

وتابع : أما أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة فيتراوح ما بين 16000 إلى 16500 جنيه بعد أن 18000 ألف الي 18500 جنيه بداية الشهر الجارى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية فى البحيرة أن هذا الوضع مما ترتب عليه إنخفاض أسعار طن الأرز الأبيض عريض الحبة الي أسعار تتراوح من 27000 الي 27500 جنيه بالنسبة لسعر الطم من الأرز رفيع الحبة فيتراوح من 26000 إلي 26500 جنيه.

وأرجع زعيتر أسباب إنخفاض الاسعار يرجع إلي عده عوامل أهمها كميات الأرز الشعير المتبقية والمخزنة من الموسم الماضي ، المكدسة لدى البعض بدأت تتراجع أهميتها مع بداية العمل على زراعة أرز الموسم الجديد في محافظة كفر الشيخ والبحيرة وتباعاً باقيه المحافظات المصرح لها بالزراعة .

وأوضح أنه من المقرر أن يبدء موسم الحصاد للأرز في أواخر شهر 8 ، لافتاً إلى أنه وللحد من ارتفاع الأسعار وافقت الحكومة وسهلت دخول دخول الأرز المستورد للحد من ارتفاع الأسعار.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية فى البحيرة أن كل ماسبق حجم وساهم في تقليل الاسعار بعدما وصلت ف بعض الأوقات الي 30 جنيها للكيلو الجامعة بكالوريوس مشترك بينها وبين أحد الجامعات الاجنبية.