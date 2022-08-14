شعبة الحبوب بالبحيرة : موسم حصاد الأرز يبدأ خلال أيام

أكدت شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة أن مضارب الأرز فى محافظة البحيرة وعدد من المحافظات بدأت الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد لحصاد الأرز، والمتوقع أن يكون خلال الأيام القادمة، وذلك عبر صيانة المعدات، ورفع كفاءة المضارب انتظارًا للمحصول الجديد.

وقال خالد جلال زعيتر، رئيس مجلس إدارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، إن موسم حصاد الأرز الحالى سيبدأ خلال الأيام القادمة بحلول منتصف الشهر الجاري.

وأضاف زعيتر أن هناك توقعات بزياده المحصول عن العام الماضي وفقاً لبعض المؤشرات بنسب تقديريه تقدر بنحو 20% حتى الآن ما يعطي توقعات إيجابية على مستوى السوق بتخفيض الأسعار المتداولة للأرز حاليا بنسب تتراوح من 30 إلى 40%.

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، على أن مضارب الأرز بالبحيرة وعدد من المحافظات بدأت الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد، وذلك عبر صيانة المعدات، و رفع كفاءة المضارب انتظارًا للمحصول الجديد.

وكما أكد زعيتر على أن المضارب بدأت الصيانة الفعلية منذ أكثر من أسبوعيين يوم وأغلبها قد انتهي من أعمال الصيانة في انتظار وصول المحصول الجديد بعد أن ظهرت بشاير محصول الموسم الجديد، لافتًا إلى أن الكميات المزروعة هذا العام تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير وهو على مستوى الجمهورية، وهو ما يعادل نحو أربعة ونصف مليون طن من الأرز الأبيض، لافتًا إلى أن الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 4 ملايين طن سنويا.

وقال خالد جلال زعيتر إن هذا العام تم زراعه أرز سوبر 300 عالي الإنتاجية وهو نتيجة توجه سياسة الدولة إلى زراعة الأرز عالى الإنتاجية ما سيساهم في زياده المحصول هذا العام، لافتا إلى أن سوق الحبوب العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عدة أشهر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية مما يتطلب ترشيد الاستهلاك.

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، إلى إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز منذ عقود.