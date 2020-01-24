شعبة الثروة الداجنة: معرض فيتا جروب يختتم فعالياته اليوم بالأقصر

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معرض فيتا جروب للإنتاج الداجني والحيواني، يختتم فعالياته اليوم الجمعة، بعد أن استمر من 22 وحتى 24 يناير الحالي، وسط مشاركة قرابة 35 شركة من شركات المتخصصة في تصنيع الأعلاف وعنابر وخطوط إنتاج مصانع الدواجن والأعلاف ، فضلاً عن مصانع الأدوية والأمصال.

وكشف السيد لـ”المال”، عن أن حجم استثمارات قطاع الثروة الداجنة في السوق المصرية يقترب من 80 مليار جنيه من مصانع أعلاف وشركات مصنعة للدواجن ومجازر، منوهًا بأهمية الاهتمام بتلك الصناعة في مصر للتصدير الفترة المقبلة.

ودعا رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لأهمية مثل تلك المعارض التي تقام على مستوى الجمهورية، حيث إنها معارض متخصصة داعمة لصناعة الثروة الداجنة في السوق المصرية، وتقدم العديد من المستجدات للمربين علي مستوي المحافظات.

وأضاف، أن مثل تلك المعارض تمثل فرصا للتعرف علي مشكلات الصناعة علي أرض الواقع، ومساعدة متخذي القرار في تنفيذ خططهم وإستراتيجيتهم لخدمتها.

وأشار إلى أنه من ضمن الشركات المشاركة في المعرض كانت شركات النور والبركة والسلام والنيل للأعلاف وصيان مصر.