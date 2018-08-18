شعبة الثروة الداجنة : الطلب على الدواجن سيتراجع 40% في عيد الأضحى

عبد العزيز السيد: أسعار الدواجن ثابتة بين 28-33 جنيه للكيلو للمستهلك.. والبيض يتراجع جنيهاندعاء حسني"عيد الأضحى عيد اللحمة..وهناك تراجع بنسبة 40% في الطلب علي الدواجن تزامنًا معه، وأسعار الدواجن تشهد ثباتًا رغم ذلك بسبب قلة الإنتاج والمعروض بالأسواق"، يقول الدكتور عبد العزيز السيد، ر

عبد العزيز السيد: أسعار الدواجن ثابتة بين 28-33 جنيه للكيلو للمستهلك.. والبيض يتراجع جنيهان





دعاء حسني

“عيد الأضحى عيد اللحمة..وهناك تراجع بنسبة 40% في الطلب علي الدواجن تزامنًا معه، وأسعار الدواجن تشهد ثباتًا رغم ذلك بسبب قلة الإنتاج والمعروض بالأسواق”، يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويتراوح سعر الدواجن حاليًّا بين 24 و26 جنيهًا للكيلو في المزرعة للدواجن البيضاء، وتصل لـ28 جنيهًا للكيلو للمستهلك، فيما تتراوح أسعار الداوجن الحمراء والبلدي بين 28 و29 جنيهًا، وتباع للمستهلك بـ33 جنيهًا للكيلو، وفقًا لرئيس الشعبة.

وأوضح أن موسم عيد الأضحي لعام 2018 يعد الأول الذي تشهد أسعار الدواجن فيه ثباتًا منذ سنوات، حيث اعتيد على تراجع أسعارها كل عام بسبب تناقص الطلب عليها، مقارنة باللحوم، لكن هذا العام تشهد ثباتًا بسبب تراجع الإنتاج وقلة المعروض والذي يصل إلى 1.5 مليون طائر، مقابل 1.8 مليون طائر الإنتاج المعتاد.

وتابع: “50% من محالّ الدواجن ستبدأ إجازتها اعتبارًا من غدٍ الأحد ،والـبقية سيتبعها الاثنين، وستمتد تلك الإجازة لقرابة 10 أيام، ستشهد أسعار الدواجن خلالها عشوائية وسيميل للتدني وغير منضبط”.

سعر البيض

ويوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن سعر البيض شهد تراجعًا في الأسواق حيث انخفض سعره 2 جنيه في المزرعة وبين 3 و4 جنيهات للمستهلك.

ويضيف أن سعر كارتونة البيض “تضم 30 بيضة” يبلغ حاليًّا 35.5 جنيه، مقابل 37.5 جنيه سعر الكارتونة في المزرعة قبل يومين، فيما تراجع السعر للمستهلك بين 2 و4 جنيهات، ليصل لما بين 39 و40 جنيهًا للكارتونة مقابل 43 جنيهًا في السابق.

سعر باقي أصناف الطيور

ويقول رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن متوسط سعر باقي أصناف الطيور تتراوح بين 45 و50 جنيهًا لفردتي الحمام، ويصل سعر البط البكيني لـ26 جنيهًا الكيلو للمستهلك، والبط المولر لـ38 جنيهًا.

فيما يعد البط البلدي الحر الأعلى سعرًا بين أصناف البط، ويصل للمستهلك بسعر 45 جنيهًا.