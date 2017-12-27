شعبة التوظيف: 2017 الأسوأ فى تسفير العمالة المصرية

❏ حمدى الإمام: ترجيحات بفتح العراق مطلع 2018.. ونستهدف أسواق بأفريقيا وآسيادعاء حسنىوصف حمدى الإمام، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عام 2017 الأسوأ على شركات التوظيف لتسفير العمالة المصرية، وإلحاقها بأسواق العمل الخارجية.أضاف الإمام، أن انحصار فرص العمل بالخارج خلال 2017، سببه الظروف ا

❏ حمدى الإمام: ترجيحات بفتح العراق مطلع 2018.. ونستهدف أسواق بأفريقيا وآسيا

دعاء حسنى

وصف حمدى الإمام، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عام 2017 الأسوأ على شركات التوظيف لتسفير العمالة المصرية، وإلحاقها بأسواق العمل الخارجية.

أضاف الإمام، أن انحصار فرص العمل بالخارج خلال 2017، سببه الظروف السياسية التى مرت بها منطقة الشرق الأوسط، أملا أن يشهد 2018 تغيرات تسمح باستعادة معدلات التوظيف للمصريين بالخارج، لافتا إلى أن نسبة التراجع فى الوظائف الخارجية سجلت بين 80 إلى %85 هذا العام.

يصل عدد المصريين العاملين فى الخارج إلى 5 ملايين عامل، يتركز أغلبهم فى المملكة العربية السعودية، وباقى دول الخليج.

قال الإمام، إن شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لإعادة تشكيل الشعبة لدورة جديدة تستمر 4 أعوام تنتهى فى 2021 عقب انتهاء مهلة الدورة الحالية للشعبة.

أضاف، أن الانتخابات شهدت تقدم 27 فردًا إلى الآن لعضوية مجلس إدارة الشعبة من بين 25 الرقم المسموح به، موضحا أنه فور اختيار أعضاء مجلس إدارة الشعبة يتم الترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة الشعبة، واختيار هيئة المكتب التى تتكون من 3 أفراد خلاف الرئيس.

يتشكل هيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة الحالى، من حمدى الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبو هيومن ريسورس رئيسا للشعبة، ومنير المصرى، رئيس شركة العالمية فى منصب النائب الأول، وسعيد هندى رئيس شركة مجموعة الهندى، فى منصب النائب الثانى، فضلاً عن وليد أبو شامة رئيس شركة الرياض، سكرتيرا للشعبة.

قال الإمام، إنه لم يتثن له حتى الآن وجود مرشحين آخرين لمنصب رئاسة شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

أضاف الإمام، أنه حال إعادة تشكيل الشعبة بهيئة المكتب الحالية، يستكمل البرامج التى بدأتها الشعبة فى دورتها الماضية وفتح أسواق جديدة، وتكون أولى تلك الأسواق العراق فى 2018، عقب التواصل مع الشركات العراقية والسفارة المصرية بالعراق، ودراسة الأمنية لهذا السوق، وتتركز أغلب المهن فى فنية وزراعية.

قال الإمام، إنه يستهدف فتح أسواق أخرى بقارتى آسيا وأفريقيا، وهى ماليزيا وكوريا الجنوبية، وغانا وجنوب أفريقيا.

أوضح أن الشعبة تستكمل مراحل صدور قانون العمل بعد أن أضافت مقترحاتها تجاه بنوده، خلال دورة انعقاد الشعبة الماضية.