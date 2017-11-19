شعبة التوظيف: 20% زيادة فى طلبات راغبى السفر



دعاء حسني





أكد حمدي الإمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن شركات توظيف العمالة بالخارج، شهدت ارتفاعاً فى طلبات راغبى السفر من المصريين للعمل فى الأسواق الخارجية نسبته 20% على العام الماضى، قابله انحسار فى الطلب عليها بدول الخليج، وبالأخص المملكة العربية السعودية، أكبر المستقبلين للعمالة المصرية، بسبب تجميد مشروعات كبرى لكبار رجال الأعمال.





يشار إلى أن المملكة العربية السعودية شكلت لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود فى 4 نوفمبر الماضي، لمكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأصدرت اللجنة أوامر باعتقال ومنع من السفر للعديد من الأمراء ورجال أعمال ووزراء من بينهم الوليد بن طلال، وصالح كامل ونجليه، والوليد الإبراهيم، ومحمد العمودي.





وكشف الإمام فى تصريحات لـ”المال”، أن شركة كبري مملوكة لأحد كبار رجال الأعمال السعوديين كانت قد وقعت عقدا مع شركته GHS جلوبو هيومن ريسورس للتوظيف، عبر شركة وسيطة تعمل فى الموارد البشرية بالمملكة، إلا أن الأخيرة أخطرت شركته بتجميد طلبات التوظيف التى كانت تتراوح بين 25 و30 من العمالة المصرية متخصصة فى قطاع الـit، للعمل فى إحدى المشروعات الكبرى فى المملكة العربية السعودية.





ورجح الإمام أن تتقلص معدلات تسفير العمالة المصرية للسوق السعودى لما يتراوح بين 150 و200 الف مصرى بنهاية 2017 بسبب انحسار طلبات التوظيف بالمملكة وتجميد مشروعات عملاقة بها، مقابل 300 و350 ألف تم تسفيرهم من المصريين عبر شركات التوظيف بالخارج خلال 2016، وقرابة 500 ألف تم تسفيرهم خلال 2015.





وتوقع رئيس شعبة توظيف العمالة المصرية بالخارج، مزيدًا من الانحسار في الطلب علي العمالة المصرية بسوق المملكة بحلول 2018، لتقترب أعداد الفرص المتاحة بين 100 و150 ألف عامل مصرى للسوق السعودية.





وفى سياق متصل طالب حمدى الإمام، بدور أكثر فاعلية لوزارة القوي العاملة فى فتح اسواق جديدة للعمل أمام شركات التوظيف بالخارج، خاصة وأن هناك فرص فى إفريقيا وآسيا ،مضيفاً:” هناك مفاوضات مع الوزارة على مدار أكثر من 5 سنوات فى هذا الملف ولم يتم التوصل معها لجديد في شأنها”.