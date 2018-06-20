شعبة التوظيف: عودة نصف مليون عامل مصري من السعودية عقب الحج

- حمدي الإمام: 32 ألفًا حجم العمالة الموسمية هذا العام.. وفرص العمل في الخارج في تضائل مستمر كتبت: دعاء حسني توقعت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، عودة نصف مليون عامل مصري من المملكة العربية السعودية عقب موسم الحج هذا العام، وذلك نظراً لتوقف عدد من المشاريع ال

– حمدي الإمام: 32 ألفًا حجم العمالة الموسمية هذا العام.. وفرص العمل في الخارج في تضائل مستمر







كتبت: دعاء حسني

توقعت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، عودة نصف مليون عامل مصري من المملكة العربية السعودية عقب موسم الحج هذا العام، وذلك نظراً لتوقف عدد من المشاريع الكبري بالسعودية التي كانت توفر فرص عمل لتلك العمالة، وفقا لما كشفه حمدي الإمام رئيس الشعبة.

ويصل عدد المصريين في الخارج لقرابة 5 ملايين عامل، بينهم 3 ملايين عامل بسوق المملكة العربية السعودية، في مهن متنوعة بينها أطباء ومحاسبين ومهندسين.

أضاف الإمام لـ”المال”، أن العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج هذا العام ارتفعت أعدادها قليلاً لتصل إلى 32 ألف مقابل 30 ألف عامل في الأعوام السابقة.

تابع العمالة الموسمية تستغرق فترة عملها في السوق السعودي بين شهر وحتى ثلاثة أشهر، حيث بدأت بالفعل دفعات منها بالسفر للعمل بالسعودية خلال الأونة الحالية.

وعن أبرز المهن المطلوبة من العمالة المصرية الموسمية خلال موسم الحج، فيوضح الإمام أنها تتنوع بين الجزارة وعمال في المطارات، وسائقين، وأطباء بيطريين ومحاسبين وإداريين، وتتراوح رواتب العاملين بين 1000 و1500 ريال سعودي للعمالة الفنية.

وأوضح أن أغلب عمليات التسفير تقوم بها شركات التوظيف بالخارج المصرية، فيما تتولى وزارة القوى العاملة الإشراف على عمليات تسفيرهم، كما تصل حصتها بين 7-10% لتسفير العمالة خلال موسم الحج، وتقوم بتسفيرهم بالتنسيق مع شركات التوظيف.

وتابع الإمام قائلاً: “تسفير العمالة الموسمية تعتمد الوزارة وشركات إلحاق العمالة بالخارج على قاعدة العاملين المسجلين لديها في السنوات السابقة، فيما يتم تغيير 50% فقط من تلك العمالة سنويا”.

وأضاف أن أغلب العمالة تخضع لاختبارات من قبل شركات التوظيف ولجان القادمة من المملكة العربية السعودية لتقييم العمال المسافرة للعمل بأراضيها خلال موسم الحج، وتفضل تلك اللجان العمالة التي لديها سابق خبرة ومارست عملها في موسم الحج في سنوات سابقة خاصة السائقين.

وأكد رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تراجع فرص العمل المتاحة في الأسواق الخارجية خلال الأونة الحالية، قائلاً: “هناك ركود ونسبة الفرص بين 10- 15% من المتاح سابقاً”.