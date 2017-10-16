شعبة التكييف: قرار المواصفات القياسية فى صالح المستهلك والأسواق

طالبت بإحكام الرقابة على المصنعين والمستوردين لتداول السلع الجيدة فقط

الوسيمى: قرار الصناعة يحسن صورة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية

أحمد اللاهونى

قال أحمد الوسيمي رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات القياسية لـ 10 منتجات من ضمنها التكييفات سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق وسيحسن جودة المنتج المصرى في السوقين الخارجية والمحلية، وسيرفع حجم الصادرات.

وأضاف الوسيمي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إلزام الشركات بالمواصفات القياسية للمنتجات سيرفع جودة المنتجات المستوردة التي ملأت الأسواق السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه القرار سيحمي المستهلك أيضا وسيوفر منتجات بجودة عالية، وسيكون له دور في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتنقية السلع المستوردة.

وطالب بضرورة أحكام الرقابة على المصانع المنتجة والمستوردين لأجهزة التكييف، وعدم المسائلة للتجار والموزعية، وتكون الرقابة على المنبع وليست على الموزع، لو كانت هناك مخالفة تكون المحاسبة للمنتج أو المستورد حسب الفاتورة.

وأكد أن شركات التكييف المحلية تعمل بالفعل وفقا للمواصفات القياسية، لافتًا إلى أن التأثير الأكبر لهذا القرار سيكون من خلال استيراد السلع وفقا للمواصفات سيقلل من حجم الطاقة المستهلكة من أجهزة التكييف التي تعتمد على الأجهزة الأكثر كفاءه مع أقل استهلاك للطاقة ، مشيرا إلى أن إلزام الشركات بالعمل وفقا للمواصفات القياسية يأتي في إطار ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءة وجودة المنتجات في السوق الحلي، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمس الأحد قراراً بإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالانتاج والاستيراد طبقا للمواصفات القياسية لـ 10 منتجات تشمل أدوات الاستخدام والعناية بالاطفال (شيالات الأطفال) والأثاث (الكراسي والمناضد للمنشآت التعليمية) أمان لعب الاطفال (لعب الترامبولين للاستخدام المنزلي) ولوحات من دايود عضوي باعث للإضاءة (OLED) وكفاءة الطاقة لمكيفات الهواء وتحليل المعادن الثمينة وعدسات النظارات البصرية واجهزة التعقيم بالبخار.

ونص القرار على منح المنتجين والمستوردين مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القرار.