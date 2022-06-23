شعبة التسمين: تدشين بورصة إلكترونية باتحاد منتجي الدواجن يسهم في استقرار الأسعار

عقدت شعبة التسمين باتحاد منتجي الدواجن، أول اجتماع لمجلس إدارة الشعبة بعد إعادة تشكيله برئاسة أبوالفتوح مبروك، لمناقشة التحديات المواجهة للعاملين في قطاع التسمين، ووضع آليات جديدة للنهوض بهذا القطاع، وذلك بحضور د.محمد فراج المدير التنفيذي للاتحاد، سعد البدري أمين الصندوق للاتحاد، الدكتور فيصل عبدالسلام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وقال أبوالفتوح مبروك، رئيس الشعبة، إن تدشين بورصة إلكترونية باتحاد منتجي الدواجن يأتي على رأس أولويات الشعبة في دورتها الجديدة، بهدف تحديد تكلفة المنتج وفق قواعد علمية دقيقة تمهيداً للإعلان عن أسعار استرشادية عادلة للدواجن.

وأضاف أن الشعبة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في التواصل مع أطراف منظومة إنتاج الدواجن من أجل إنشاء قاعدة بيانات حقيقة كخطوة أولية نحو تأسيس البورصة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تلك الآلية تسهم في وقف خسائر المربين الناتجة عن الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف، إضافة إلى حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المبررة.

وأوضح «مبروك»، أن الشعبة تستهدف جذب صغار المربين الذين يمثلون نحو 50% للانضمام إلى المنظومة الرسمية تحت مظلة الاتحاد إذ يجري التفاوض مع الشركات الكبرى من أجل تقديم حوافز لتلك الشريحة متمثلة في تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج و تشمل الأدوية والكتاكيت والأعلاف.

وأشار رئيس شعبة التسمين، إلى أن الشعبة ستطلق حملات لتوعية مربي الدواجن في المنازل بوسائل التحصين ضد الفيروسات، مؤكداً أهمية قطاع التربية المنزلية الذي يمثل 20% في إحداث توازن بالسوق.

وأشاد محمد فراج، بالدور الذي تلعبه شعبة التسمين في خدمة المربين من أجل زيادة الإنتاج الداجني والحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الملفات المهمة المطروحة على طاولة الشعبة في دورتها الجديدة التي تستمر 4 سنوات قادمة، في مقدمتها تدريب وتأهيل العاملين في قطاع التسمين.

واقترح فيصل عبدالسلام، إنشاء مقرات لاتحاد منتجي الدواجن في المحافظات لفتح قنوات اتصال مع المربين والتعرف على المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لهم.

وشدد عثمان الدساوي، عضو مجلس النواب الأسبق، على أهمية إعداد رؤية متكاملة من جانب الحكومة لتطوير قطاع الدواجن باعتباره ركيزة أساسية في تأمين احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، لافتاً إلى ضرورة إعادة تنظيم مجال تسويق الدواجن لمواجهة تلاعب السماسرة بالأسعار وحماية المربين من التعثر.

وطالب أعضاء الشعبة، بإعداد خريطة وبائية بشأن أمراض الدواجن للقضاء على الفيروسات المتسببة في نفوق الطيور، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد السماسرة المخالفين لقواعد السوق.

وأشاروا إلى أهمية تنظيم ندوات بالمحافظات بمشاركة الخبراء المتخصصين في صناعة الدواجن، لتوعية المريين بالأساليب المتطورة والآمنة في مجالات التسمين والإنتاج والتسويق.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد أبوالفتوح مبروك، بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن برئاسة المهندس محمود العناني، لخدمة العاملين في مجال إنتاج الدواجن، مشيراً إلى التعاون المثمر من جانب المدير التنفيذي للاتحاد د. محمد فراج وأمين الصندوق بالاتحاد سعد البدري الأمر الذي يساعد الشعبة على القيام بدورها في تطوير قطاع التسمين.