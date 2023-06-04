شعبة البن: بعض المحال تبالغ في أسعار الكيلو ونتوقع زيادة الإقبال على القهوة

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية في القاهرة ، إن بعض المحال تبالغ في أسعار الكيلو ونتوقع زيادة الإقبال على القهوة .

وزارة المالية لاتعتبر البن سلع أسايسية وتدخلها ضمن السلع الرفاهية وأن الغرفة دائماً تطالب بضرورة اعتبارها سلعة رئيسية شأنها شأن الشاي والسكر .

جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة “ON” والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وأوضح أن “البن ينافس الشاي وحجم استهلاكه يبلغ 50% مناصفة مع الشاي”، مضيفا: “نتوقع ارتفاع الاستهلاك مع زيادة إقبال الشباب على تناول القهوة ومحبيها من الجيل الجديد باختلاف صنوفها”.



وكشف أن ارتفاعات اسعار البن حدثت بنسبة 20%، لافتاً إلى أن أسعار البن تتحكم فيه عدة عوامل أهمها أنه أهم سلعة في البورصات العالمية ويأتي في المرتبة الثانية بعد البترول.

وأضاف أنه من ضمن العوامل التي أثرت في حركة الأسعار هي حجم المعروض والذي تراجع بسبب قلة التدابير الخاصة بعملة الدولار لمستوردي البن من قبل البنوك بالإضافة لنقص المحصول عالمياً على سبيل المثال تراجع حجم المعروض من البن الفيتنامي الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد البن البرازيلي بنسبة 20%.



وحول القفزات السعرية في المحال التجارية وبلوغ سعر الكيلو 300 جنيه قال فوزي : “البن ليس سلعة مسعرة ووجود بعض المحال التي تغالي في الأسعار هي محال نسبتها ضئيلة حيث أن 90-95% من المحلات التابعة للغرفة التجارية سعرهم واحد بقيم مابين 200-240 جنيها للكيلو جرام للسادة، والمحوج من 240 إلى 280 جنيها”.