شعبة البلاستك تنأى عن المشاركة فى مجمع الصناعات بمرغم

عبدالهادى: قرار الشعبة يأتى لإتاحة المجال أمام المستثمرين الجددمعتز محمود قال نادر عبدالهادى، رئيس شعبة البلاستك بغرفة تجارة الإسكندرية: إن الشعبة وأعضاءها نأت بنفسها عن المشاركة بالمرحلة الأولى من مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، والتى تم أمس تسليمها لبعض المستثمرين. وأض

عبدالهادى: قرار الشعبة يأتى لإتاحة المجال أمام المستثمرين الجدد



معتز محمود



قال نادر عبدالهادى، رئيس شعبة البلاستك بغرفة تجارة الإسكندرية: إن الشعبة وأعضاءها نأت بنفسها عن المشاركة بالمرحلة الأولى من مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، والتى تم أمس تسليمها لبعض المستثمرين.



وأضاف لـ”المال” أن قرار الشعبة يأتى لإتاحة المجال أمام المستثمرين الجدد للاستفادة بوحدات المرحلة الأولى من المشروع، فضلا عن تأكيد عدم استفادة أي من أعضاء الشعبة من المشروع فى مرحلتة الأولى.



وسلم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية برفقة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة امس السبت وحدات من مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية داخل المجمع في وقت قياسي.



وتم تسليم ٩٠ مستثمر من المتقدمين للوحدات بمساحات تتراوح بين ١٠٠م٢ وحتي ٦٠٠م٢ لكل فرد بإجمالي ٢٣٩٠٠ م٢ وبما يوازي ٨٠ ٪ من إجمالي مساحات الوحدات وعددها ٢٤٠ ورشة تعمل بنظام النموذج الجاهز.



وأعلن المحافظ بأن هناك إمتداد للمشروع حيث وافقت المحافظة على ضم ٥١ فدان لمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم ، لافتا الى أن ضم هذه المنطقة سيسهم فى إتاحة المزيد من الوحدات الإنتاجية أمام صغار المستثمرين.



وأوضح رئيس شعبة البلاستك بغرفة تجارة الإسكندرية أنه تم تقريباً تسكين نحو 150 وحدة بالمجمع من أجمالى 240 وحدة ، لافتاص إلى ان هناك بعض المستثمرين الراغبين فى الدخول للعمل بالمجمع يترقبوا نتائج تشغيل المرحلة الأولى لأتخاذ القرار من عدمه .

وأشار عبد الهادى إلى أن المستثمر علية أن يتعاقد مع الكهرباء لتغير طاقة الوحدة المخصصة له والتى تبلغ 30 أمبير فقط فى الوقت الذى لن يقل إحتياجه عن 80 مبير أو أكثر مع التشغيل .

ويتميز موقع المشروع بقربه من كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية مما يسهل توفير المواد الخام، فضلا عن وقوعه على الطريق الصحراوي مما يسهل عمليات النقل للمستثمرين.

من جانبه، قال الوزير المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن مجمع الصناعات البلاستيكية يعد أحد وسائل الحكومة لتوطين صناعة البلاستيك، مشيرا إلى أن المجمع يقام على مساحة ٢٥ فدانا، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال التأهيل وطرح المجمع بنظام حق الانتفاع لمدة ٣٠ عاماً ودراسة الملفات والتخصيص للشباب وصغار المستثمرين خلال فترة لم تتجاوز ٨ شهور فقط.



وأعلن الوزير عن أعفاء حائزى الوحدات داخل مجمع البلاستيك من سداد الإيجار عن أول ٣ أشهر وسداد ال٣ أشهر الثانية على عام وذلك لحين انهائهم الاجراءات المستندية المتعلقة بادخال عدادات المياه والكهرباء والحصول على بطاقة ضريبية وغيرها من الإجراءات وذلك كنوع من المساندة لصغار المستثمرين.