شعبة البقالة والعطارة في الإسكندرية تطالب التموين بإنهاء تسويات 2017

تم تقديم طلب لمدير التموين في الإسكندرية بشأن التسويات المحاسبية الساقطة عن الخمسة أشهر الأولى من عام 2017

طالبت شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية في الإسكندرية بإنهاء التسويات المحاسبية الساقطة عن عدة أشهر من عام 2017.

جاء ذلك بحسب ما ذكره حازم المنوفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية في الإسكندرية ، والقائم بأعمال رئيس الشعبة.

وقال المنوفي، إنه تم تقديم طلب لمدير التموين في الإسكندرية بشأن التسويات المحاسبية الساقطة عن الخمسة أشهر الأولى من عام 2017 ، لافتاً إلى أن تلك المديونيات بعد تسويتها ينخفض من مديونيات التجار.

وأضاف المنوفى، أن ذلك الطلب ومناقشته جاء خلال اجتماع قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندريه بأعضاء الشعبة ، لافتاً إلى أن مدير التموين وعد بطرح الأمر على الوزير لاتخاذ القرار بشأنه.

كما أوضحـ أنه تم مناقشة قرار تحديد كميات الزيت والأرز والسكر كحد أقصى .

كما أشار إلى أنه تم مناقشة زيادة هامش ربح التاجر أو على الأقل تخفيض التكلفة التى يتحملها.

وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعا موسعا مع أعضاء شعبة البقالة بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤخراً لتفعيل التواصل المستمر مع البقالين التموينيين و اصحاب منافذ مشروع جمعيتى لمناقشة التوجيه الوزارى الخاص بضوابط صرف السلع التموينية.

كنا ناقش حصر ورصد المشاكل التى تواجه أصحاب محلات البقالة التموينية و منافذ مشروع جمعيتى للوقوف عليها و حلها سواء مباشرة من قبل المديرية و أجهزتها المعنية أو تصعيد بعض منها إلى الوزارة لبحثها و العمل على حلها لتسهيل و تيسير عملية صرف السلع التموينية للمواطنين

حضر الاجتماع المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام و الاتصال السياسى وأمل جاد رئيسة قسم التفتيش الإدارى بالمديرية وفايز أبو علفة مدير الشركة العامة لتجارة الجملة ورانيا اسماعيل منسقة الشعب بالغرفة التجارية.

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيب من السيد نائب أول رئيس شعبة البقالة حازم المنوفى و بحضور السيد نائب ثانى رئيس الشعبة الاستاذ طه النحاس بالسيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية و السادة قيادات المديرية و السادة الحضور

وقام وكيل الوزارة بشرح و توضيح بنود التوجيه الوزارى الذى يهدف لصالح المواطن و البدال التموينى فى تنوع صرف السلع و عدم حصرها فى سلع محددة.

كما وجه وكيل الوزارة مدير شركة الجملة بتوفير كافة السلع التموينية بتنوع لمساعدة المواطنين فى اختيار احتياجاتهم من عدة بدائل.

و فى كلمته للرد على النقاط التى أثيرت بالاجتماع و المحصور بها عدة مشاكل تواجه أصحاب محلات البقالة التموينية و منافذ مشروع جمعيتى أوضح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة أنه ممثلا عن الدكتور على مصيلحى لحل اى مشاكل تواجه البقالين و عرض المشاكل مباشرة إلى الدكتور الوزير لتقديم الحلول من خلال المستوى الأعلى.