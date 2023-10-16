شعبة البقالة في الإسكندرية يرحبون بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

رحب عدد أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، بمبادرة الحكومة التى أطلقتها أمس الأول السبت لتخفيض أسعار سلع أساسية مثل “السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة”، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، مرحبين بأي خطوات تتخذها الدولة للتخفيف من المعاناة على كاهل المواطن.

ولفت البعض إلى أن المبادرة الحكومة لتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بدأت بالفعل في عدد من السلاسل التجارية والهايبر ماركت ، لافتين إلى أن هناك عدد من التجار وأعضاء الشعبة يسعوا للانضمام لتلك المبادرة.

وأشار أعضاء فى مجلس إدارة لجنة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن العديد من المبادرات في الفترة الماضية كانت تصل لعدد محدود من المواطنين والتخفيضات المصاحبة لها تكون مقصورة على بعض الأماكن المحدودة، والتى يكون عليها زحام شديد من المواطنين للحصول على هذه التخفيضات.

وفى البداية أبدى أشرف شيبوب، عضو مجلس إدارة شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، ترحيبه بفكره انطلاق أية مبادرة بهدف تخفيض الأسعار، متمنيا لها النجاح.

وأضاف أنه يتمنى حدوث انخفاض في أسعار المنتجات الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار المطروحة، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا.

ولفت إلى أن بعض الأصناف للمواد الغذائية مثل سلع السكر والزيت والأرز كان البيع فيها بالأطنان، ولكنها شهدت زيادات خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وتمنى عضو مجلس إدارة شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تبدأ أسعار سلعة السكر في الانخفاض مع دخول المبادرة حيذ التنفيذ وانطلاقها رسميا مع وجود مساعى لنجاح هذه المبادرة.

وأكد على أهمية هذه المبادرة ، خاصة أنها تأتى فى توقيت أصبحت فيه دخول العديد من المواطنين لم تعد تكفي المصروفات اليومية للمنزل أو متطلبات الأسرة.

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن انطلاق هذه المبادرة جاءت لتكون بمثابة ضوء الفجر في النفق المظلم، متمنيًا أي إجراء جديد يحسن من أوضاع المواطنين، لافتًا إلى أن العديد من الناس أصبحت تعاني مؤخرًا، وهناك مواطنون مضغوطين فى كثير من الأمور.

وبدوره أكد أيمن سعيد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة لجنة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن المبادرة الحكومة لتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بدأت بالفعل فى عدد من السلاسل التجارية والهايبر ماركت.

وأضاف عبد الغفار أن هناك عددًا من التجار وأعضاء الشعبة يسعون للانضمام لتلك المبادرة، متوقعًا أن يتم انضمام بعض التجار لتلك المبادرة خلال الأسبوع الجارى.

وأشاد رئيس مجلس أداره لجنه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، بإطلاق مبادرة الحكومة لتخفيض السع الغذائية، لافتاً إلى أن اللجنة ترحب بها وبأى خطوات تتخذها الدولة للتخفيف من المعاناة على كاهل المواطن.

وأوضح عبد الغفار أنه فى ظل ارتفاع الأسعار كانت الدولة ملتزمة بتوفير السلع التموينية على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة عن تلك التى يتداولها فى الأسواق، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من السكر للمواطن داخل منظومة صرف المقررات التموينية يباع حتى الآن بسعر 12.60 جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة لجنة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن بعض السلع مثل الأجبان المعبئة ضمن المنظومة وبعض أنواع الألبان هناك انخفاض بأسعارها.

وبدأت كانت تبدأ الحكومة أمس الأول السبت بالتعاون مع الجهات المعنية تطبيق مبادرة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل “السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة”، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وتتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

وبدوره أكد عصام شاكر عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، على ترحيبه بمبادرة الحكومة لتخفيض عدد من السلع الغذائية التي أعلنت عنها الدوله ودخل حيز التنفيذ قبل يومين .

وتمنى شاكر أن يتم تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع ويتم وصولها إلى اكبر عدد ممكن من المواطنين ويكون التخفيض بشكل عام على السوق ، معتبراً ان تنفيذ هذه المبادره والأعلان عنها يأتي متأخر قليلاً .

وأوضح أن تقييم العديد من المبادرات في الفترة الماضية إنها كانت تصل لعدد محدود من المواطنين والتخفيضات تكون مقصورة على بعض الأماكن محدودة والتى يكون عليها زحام شديد من المواطنين للحصول على هذه التخفيضات.

وفى السياق ذاته تفقد أمس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية و قيادات المديرية فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية لرفع العبء عن المواطنين و التى أعلنها دولة رئيس الوزراء بتوجيهات من القيادة السياسية

حيث تقام هذه المبادرة بالتنسيق بين مديرية التموين و التجارة الداخلية و الغرفة التجارية و السلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية و هى سلاسل فتح الله و جملة ماركت و أسواق فتح الله و كارفور و السرايا ماركت و كازيون و خير زمان ، يتم عرض السلع الخاصة بالمبادرة فى ركن خاص بها داخل فروع السلاسل التجارية بأسعارها المخفضة

حيث تعرض السلع الغذائية الأساسية من السكر و الزيوت و المكرونة و الألبان و منتجاتها و الفول و العدس و البيض و الدواجن

و تفقد اللواء محافظ الإسكندرية و السيد وكيل وزارة التموين و السادة الضيوف أحد فروع سلسلة أسواق فتح الله الكائن بمول العجمى ستار بحى العجمى و كذلك استمرت الجولات إلى أحد فروع سلسلة جملة ماركت الكائن بحى المنتزة ثان

وصرح السيد المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية أن دور المديرية يتمثل فى الدور التنسيقي والرقابى الأصيل لمتابعة التخفيضات على السلع المعلن عنها وأنها تخفيضات حقيقية، بالإضافة إلى تلقى تقارير أسبوعية لمتابعة مدى تأثير التخفيضات على مثيلتها من السلع بالأسواق الأخرى.