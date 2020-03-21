شعبة البقالة بالغرفة التجارية في الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لضبط السوق

تشكيل الغرفة هو رد فعل لما يشاع ويتردد عن وجود حالة من الهلع بين المواطنين على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا

شكلت شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية غرفة عمليات مكونة من عدد من اللجان التابعة للشعبة بهدف ضبط إيقاع السوق والتصدى لأى سلبيات أو ممارسات غير منظبطة قد يلجأ لها البعض ، والعمل على سهولة ويسر تدفق السلع والخدمات من المخازن إلى تجار الجملة إلى المحلات و منها إلى المواطنين.

وأكد حازم المنوفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن الشعبة قررت تشكيل غرفة عمليات من عدد من أعضائها بغرض تيسير المتابعة الميدانية لدعم الأسواق واستقرارها وأستمرار توافر السلع بصورة منتظمة.

وأضاف أن ذلك يندرج ضمن الجهود الأهلية وغير الرسمية لمنع الأزمات ومساعدة أجهزة الدولة فى رصد أى تلاعبات أو محاولات أستغلال حاجة الناس واحالة القلق لدى البعض والرغبة فى تخزين السلع.

الغرفة تتكون من مسؤلى بلجان الشعبة ومنها لجنة المخازن

وأشار المنوفي إلى أن غرفة عمليات التى كونتها الشعبة تتكون من مسؤولى لجان الشعبة ومنها لجنة المخازن ولجنة الوزارة ولجنة شركة أفيت .

ولفت إلى أن تشكيل الغرفة هو رد فعل لما يشاع ويتردد عن وجود حالة من الهلع بين المواطنين على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا أمر وهو الأمر المبالغ فيه على عكس الحقيقة ، حيث أن مستويات المبيعات على مدار الأيام الماضية لم تتغير بالشكل الذى يروجه البعض.