«شعبة البقالة» : انخفاض أسعار الزيت 8 جنيهات وارتفاع السكر .. والبيضة تسجل 4.25 جنيه

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن حرص الحكومة على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى ساهم في حدوث حالة من التوازن في الأسواق والأسعار خلال الأيام الماضية.

حازم المنوفي

وأضاف أن استمرار المعارض المختلفة التي أقامتها الدولة في طرح كميات كبيرة من اللحوم على مستوى الجمهورية أدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق وتوافر اللحوم اللازمة بكميات كبيرة تكفي وتفيض عن احتياجات المواطنين.

وأضاف “المنوفي” – في تصريحات صحفية اليوم – أن أغلب أسعار السلع الغذائية مستقرة، وهناك عدد قليل من السلع شهد تغيرا في أسعارها منها “الأرز والزيت” التي انخفضت أسعارهما، حيث تراجع سعر الزيت من 68 إلى 60 جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا 100 جنيه في الكرتونة.

كما انخفض سعر الأرز بحوالي 3000 جنيه في الطن، إلا أن المستهلك لم يشعر بهذا الانخفاض في الأرز المعبأ الذي استقر سعره كما هو، ينما تراجع سعر الأرز السائب إلى 25 جنيها للكيلو.

وأوضح أن بعض السلع أيضا زادت أسعارها على رأسها السكر الذي ارتفع ليتروح من 23 إلى 25 جنيها للكيلو، وكذلك البيض حيث يتراوح سعر البيضة من 4.25 – 4.50 جنيه.

وأوضح رئيس شعبة البقالة بالإسكندرية أنه بالنسبة لأسعار باقي السلع الأخرى، فإن سعر الجبن الأبيض يتراوح بين 76 – 96 جنيها للكيلو، والجبن التركي من 140 – 180 جنيها، والجبن المعبأ “الفيتا” العلبة وزن ربع كيلو من 12 – 17 جنيها.

وأضاف أن أسعار المكرونة للعبوة 400 جرام تتراوح من 8 – 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 750 ملل من 40 – 45 جنيها، والزجاجة اللتر من 60 – 65 جنيها، وعبوة السكر وزن 1 كيلو من 20 – 25 جنيها، والأرز من 25 – 30 جنيها .

وعن أسعار اللبن، قال “المنوفي” استقر سعر اللبن السائب ليسجل سعر كيلو الجاموسي 20 – 25 جنيها، والبقري من 18 – 20 جنيها، والمبستر من 25 – 30 جنيها.

وعن أسعار البيض، أوضح أن سعر طبق البيض الأحمر “30 بيضة” يتراوح من 120 – 125 جنيها، والأبيض يقل بنحو 5 جنيهات إذ يتراوح من 115 – 120 جنيها.

وتوقع “المنوفي” المزيد من الانخفاض في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة.