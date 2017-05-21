شعبة البصريات: 100 % زيادة فى الأسعار عقب التعويم والمضافة

❏ «المغربى»: بعض ماركات النظارات الشمسية تتجاوز سعر السيارة.. ومذكرة إلى «المنير» لإعفائها من الضريبةدعاء حسنىأكد إبراهيم المغربى، رئيس مجموعة المغربى للبصريات، ورئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع طلب المستهلكين على النظارات، خاصة «الشمسية» بن

❏ «المغربى»: بعض ماركات النظارات الشمسية تتجاوز سعر السيارة.. ومذكرة إلى «المنير» لإعفائها من الضريبة

دعاء حسنى

أكد إبراهيم المغربى، رئيس مجموعة المغربى للبصريات، ورئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع طلب المستهلكين على النظارات، خاصة «الشمسية» بنسبة تتجاوز %40؛ بسبب الزيادات التى طالت الأسعار، والتى تجاوزت نسبتها %100 مقارنة بأسعارها فى صيف 2016.

وأرجع المغربى، فى تصريحاته لـ«المال»، الارتفاع فى أسعار النظارات الشمسية إلى تأثرها بقرار تحرير سعر الصرف وتبعاته كتغيير سعر الدولار الجمركى وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة عليها، إذ كانت معفية من الخضوع لضريبة المبيعات التى كانت تطبق قبل التحول لـ”المضافة” فى سبتمبر من العام الماضى.

وأضاف المغربى أن شعبة البصريات تعد مذكرة حاليا للعرض على عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية؛ لمطالبة الوزارة بإعادة النظر فى إعفاء النظارات الشمسية من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، وسترفق الشعبة فى المذكرة التى ستقدم لوزارة المالية، التقارير الطبية من كل من المركز القومى للبحوث، ومن كلية الطب تؤكد أن النظارات الشمسية من الممكن أن يصفها الأطباء لبعض أمراض العيون، وبالتالى فلها استخدامات طبية.

وأوضح المغربى أنه لا يوجد سقف لأسعار النظارات الشمسية فى السوق المصرية حاليا، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وفى ظل استيراد مصر الكامل لها من الخارج، مؤكدا أن بعض الماركات العالمية للنظارات الشمسية مثل «bentli» سعرها يبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 186 ألف جنيه وبعض الماركات مثل «مايبخ» سعرها يتجاوز150 ألف جنيه، وهى متواجدة بالسوق حاليا والبعض يشتريها.

وتتفوق بذلك سعر بعض النظارات الشمسية التى يتجاوز سعرها 150 ألف جنيها على أسعار بعض السيارات كسيارة ماركة “لادا جرانتا” والتى يبدأ سعرها من 140 ألف جنيها.

وأوضح أن متوسط أسعار بيع النظارات الشمسية تبدأ من 200 جنيه للماركات العالمية ذات الموديلات القديمة، وترتفع لتبدأ من 2000 جنيه الموديلات الجديدة منها، وذلك للماركات مثل ماركات راى بان، ديور، شانيل، وجوتشى.