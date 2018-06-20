«شعبة البصريات»: 10-15% زيادة في أسعار الطبية والشمسية بعد زيادات الوقود

- "المغربي": الرفع مطلع يوليو المقبل..و20% زيادة في رواتب الموظفين تعويضاً عن أرتفاعات الأسعار كتبت: دعاء حسني قال إبراهيم المغربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المغربي للبصريات، ورئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار النظارات الطبية والشمسية ستشهد أسعارها ارتفاع

– “المغربي”: الرفع مطلع يوليو المقبل..و20% زيادة في رواتب الموظفين تعويضاً عن أرتفاعات الأسعار

كتبت: دعاء حسني



قال إبراهيم المغربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المغربي للبصريات، ورئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار النظارات الطبية والشمسية ستشهد أسعارها ارتفاعات بين 10-15% اعتبارا من مطلع يوليو المقبل تأثرا بزيادة أسعار الوقود.

ويتراوح سعر النظارات بين 200 جنيه كحد أدنى ويتابين سعرها حتى 40 ألف جنيه، وفقا للمغربي.

يشار إلى أن الحكومة، رفعت أسعار الوقود مطلع الأسبوع الحالي بنسب بين 17.4% و66.5%، وزاد سعر لتر السولار لـ5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 3.75 جنيه بدلا من جنيهين، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.

تابع المغربي قائلاً: “النظارات سلعة كأي سلعة ورفع أسعار الوقود سيترتب عليه موجة تضخمية بكل أسعار السلع والخدمات، لكن تطبيق رفع سعر النظارات لن يتم إلا عقب الزيادة الحقيقة في تكلفة التشغيل كزيادة نقل السلع والعاملين وأجورهم.

وكشف المغربي عن عزمه تطبيق زيادة في رواتب الموظفين لديه، قدرها 20% على الأقل مطلع يوليو المقبل لتعويض العاملين عن ارتفاع أسعار كل السلع تأثرا بزيادة أسعار الوقود، لافتًا إلى أن متوسط الأجور يتجاوز 2000 جنيه حاليا.

وأكد المغربي أن مبيعات النظارات ضعيفة للغاية، فالقوة الشرائية محدودة، ولذا سيتم مراعاة ذلك عند تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار النظارات.