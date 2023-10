شعبة الاقتصاد الرقمي: 33 شركة ناشئة تشارك في الجناح المصري بقمة «ويب ساميت» بالبرتغال

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن أسماء الشركات الـ 33 المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر “ويب ساميت” Web summit المقرر إقامته في لشبونة – البرتغال من الفترة 13 – 16 نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة “ويب ساميت” شركات عارضة تحت الجناح المصري وشركات أخرى زائرة لفعاليات القمة. وتعكس المشاركة الرسمية في هذه القمة حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” على دعم الشركات الناشئة في رحلة نموها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

وتأتي المشاركة المصرية بالقمة والتي ترعاها هيئة “إيتيدا” حيث تشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر وهو عبارة عن مكان مخصص لعرض حلول الشركات الناشئة بالتناوب بقاعة 5، وذلك بالإضافة إلى جناح الشركاء بقاعة 1 وهو عبارة عن مكان مخصص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة واستقبال الزائرين للجناح المصري بصفة رسمية.

وتضم قائمة العارضين كل من:

Synapse Analytics ، Intella ، MARSES Robotic Solutions ، Appasap ، Robota Industries ، Insala Robotics ، Stacks ، SIDEUP ( previously known as VOO ) ، Spare ، LeadsMart ، Educatly ، Bekia ، The baby garage ، Cosmos Bionics ، el-dokan ، OBM Education ، Egrobots ، Front Door ، CliniDo ، AMWAL ، PIANAT.ai بيانات ، Wfrley ، Sprints ، Awfar

وتضم قائمة الشركات الزائرة كل من: Chefaa ، MEDEX ، Swft ، Interact Labs ، Tatbeek ، Easy T for Managerial Consulting ، MazAid ، CoatConnect ، Vexls ( Tasmimak)

وتعقيبًا على هذه المشاركة، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الشركات المصرية الناشئة ورواد الأعمال حريصة على الإقبال على المشاركة على مثل هذه الفعاليات خاصة وأن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التي تنمو بمعدلات نمو ملحوظة في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا أن الشركات الناشئة تحتاج دائما إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني وبما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030 لتذليل الصعاب التي قد تواجهها، معتبرا معرض ومؤتمر ويب ساميت فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في شركاتنا المحلية.

ومن جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية على دعم الشركات الأعضاء في الشعبة بصفة خاصة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة حيث يعتبر هذا الدعم هدف رئيسي للشعبة من أجل الاطلاع على الجديد في عالم التقنية وصقل مواهب الشركات المصرية الناشئة واكتساب خبرات جديدة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه “إيتيدا” في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة من خلال رعاية أصحاب المبتكرة ورواد الأعمال.

وأوضح خليل، أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة على التوالي بجناح لمصر في هذا المعرض الذي يهتم بالشركات الناشئة ورواد الأعمال بعد أن شاركت الشعبة العام الماضي بوفد كبير إيمانًا من الشعبة بضرورة رعاية المبدعين وتوفير لهم البيئة الخصبة اللازمة للإبداع والابتكار ، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية للشركات الناشئة وتذليل الصعاب أمامها، حيث تشهد مصر طفرة في مجال ريادة الأعمال بعد أن حقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.

وتابع أنه تقدم للاشتراك في المعرض 84 شركة وتمت إجازة عدد 48 شركة من قبل اللجنة المشكلة من الشعبة و”إيتيدا” ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC لاستعراض أنشطتهم خلال الجلسات أمام لجنة التحكيم برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية كلاُ من: المهندس هشام عفيفي سكرتير عام مساعد الشعبة العامة بالاتحاد، الدكتور وليد عيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة بالاتحاد ، المهندس عمرو صالح عضو مجلس إدارة الشعبة العامة بالاتحاد ، الدكتور هاني الجبالى – عضو مجلس إدارة الشعبة العامة بالاتحاد ، المهندسة رويدا إسماعيل مستشار التكنولوجيا للشعبة العامة ، مي بسيونى مقرر الشعبة العامة ، مها تركيا باحث اقتصادي،

ومن “إيتيدا” وtiec شاركت كل من: سمر الشيخ مدير إدارة دعم المنظمات الشريكة – إيتيدا، لمياء الرشيدي مدير إدارة الحاضنات TIEC.

وقد قامت اللجنة بتقييم تلك الشركات طبقاً لعدة معايير: التفوق الابتكاري للمنتج، حجم السوق المتوقع، قدرة المنتج على التطبيق، قدرة المنتج علي الوصول لأسواق العالمية، قدرة المنتج على جذب الاستثمار، مدى احترافية ممثل الشركة.

ويذكر أن معرض ويب ساميت يضم أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و 1200 متحدث كما يضم أكثر من 850 مستثمر في مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم، وتسعى الشعبة وهيئة “إيتيدا” من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في مجالات ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة المزدهر واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.