شعبة الاقتصاد الرقمي: نفاوض مؤسسات محلية ودولية لتمويل الشركات الناشئة‎

محمود جمال وسمية كمال كشف محمد عزام، مدير عام شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إجراء مفاوضات مع ممثلي بنك قطر الوطني "QNB" ومؤسسة التمويل الدولية IFC، فضلاً عن عدد من البنوك المصرية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وأوضح عزام أن الشعبة أطلقت اليوم

محمود جمال وسمية كمال

كشف محمد عزام، مدير عام شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إجراء مفاوضات مع ممثلي بنك قطر الوطني “QNB” ومؤسسة التمويل الدولية IFC، فضلاً عن عدد من البنوك المصرية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضح عزام أن الشعبة أطلقت اليوم للمساعدة على تأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة للمساهمة في تنفيذ مبادرة التحول الرقمي والشمول المالي، التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأكد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس رفاهية لذلك تتطلع الشعبة إلى بناء مستقبل رقمي واعد، وتحتاح مزيدًا من الدعم لتنفيذ ذلك، وفتح فرص تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي تبنى مبادره أخرى تتعلق بتحديث ورقمنة منظومة التجارة المصرية، بالتعاون مع شركات عالمية، منها فيزا لحلول المدفوعات الالكترونية.

إلى ذلك، إطلاق مبادرة لتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل في المحافظات، وتوفير تابلت لكل طالب من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.