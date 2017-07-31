شعبة الاقتصاد الرقمى تحدد احتياجات 6 غرف تجارية لميكنتها‎

محمود جمالتُعِد شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائمة بأسماء الـغرف الست المزمع ميكنتها طبقًا لتوصيات أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية لحلول المدفوعات الإلكترونية.قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، لـ"المال"، إنه من المقرر عقد ورشة عمل نها

محمود جمال

تُعِد شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائمة بأسماء الـغرف الست المزمع ميكنتها طبقًا لتوصيات أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية لحلول المدفوعات الإلكترونية.





قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، لـ”المال”، إنه من المقرر عقد ورشة عمل نهاية أغسطس قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة لوضع خطط التطوير والمدة الزمنية اللازمة.

يُذكر أن الاتحاد العام وقع مذكرة تفاهم مع فيزا العالمية فى نوفمبر الماضى، على هامش معرض ومؤتمر كايرو آى سى للاتصالات لتوسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب المذكرة سيتعاون الاتحاد وشركة فيزا فى إجراء ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تتطرق إلى التثقيف المالى وفوائد المدفوعات الإلكترونية، فضلًا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفى ومزايا هذه التعاملات.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال السلع الاستهلاكية؛ للوصول إلى أفضل السبل التى يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات، بما يضمن دفع جهود الشمول المالى وتعزيزها؛ تحقيقًا للشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية وتقليص مخاطر تداول النقد.

وستقوم شركة فيزا، بالتعاون مع شركة إى فاينانس وشركة كلاود باى العالمية، بإتاحة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار على البوابة الإلكترونية التجارية المزمع إطلاقها مطلع العام المقبل؛ بهدف زيادة الفرص التصديرية لأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم بما يضمن زيادة عائداتهم وخلق مزيد من فرص العمل وجذب حصيلة إضافية من العملة الصعبة.