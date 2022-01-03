«شعبة الاتصالات» تبحث تأسيس اتحاد لشركات الدفع الإلكترونى

فكرة عمل الاتحاد المرتقب سترتكز على إعداد قائمة سواء بأسماء العملاء أو المندوبين

تبحث الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية تأسيس اتحاد يضم شركات الدفع الإلكترونى العاملة فى السوق المحلية، على غرار اتحاد بنوك مصر الذى يخضع لإشراف البنك المركزى المصرى.

وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة، إنها بصدد عقد اجتماع خلال يناير الجارى مع ممثلى شركات الدفع الإلكترونى لمناقشة جدوى الفكرة وإمكانية تطبيقها، موضحا أن الهدف من إنشاء الاتحاد هو تبادل الخبرات الفنية والمعلومات و بيانات العملاء بين الشركات.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن فكرة عمل الاتحاد المرتقب سترتكز على إعداد قائمة سواء بأسماء العملاء أو المندوبين الذين يقومون بافتعال أى نوع من المشكلات بغرض حماية جميع أطراف سوق المدفوعات الإلكترونية، مما ينعكس بالإيجاب على تنظيم حركة السوق ويخدم مصلحة العملاء.

ويعمل فى السوق المصرية أكثر من شركة دفع إلكترونى، وتستحوذ «فورى» على نصيب الأسد بأكثر من 250 ألف نقطة بيع، تليها «أمان» لحلول الدفع الإلكترونى بنحو 100 ألف نقطة بيع تقريبا، ثم «بى» و«مصارى»، طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركات.

وتتنافس شركات حلول المدفوعات الإلكترونية على تطوير خدمات قيمة مضافة جديدة تعتمد على دمج شبكة التجار المعتمدين فى منصتها الإلكترونية بما يتناسب مع توجهات الدولة نحو ميكنة المعاملات المالية، وعلى رأسها تحويل رواتب الموظفين على المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع «QR CODE» وخدمات قبول المدفوعات البنكية «ماستركارد وفيزا وميزة »، بالإضافة إلى تحصيل أقساط القروض والتمويل الاستهلاكى والعقارى. ◗❙