شعبة الاتصالات تبحث آليات تعويض التجار بعد وقف بيع الخطوط‎

سمية كمالتقدمت شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، بخطاب عاجل لرئيس اتحاد الغرفة، للنظر فى آليات تعويض التجار بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف بيع الخطوط بدًءا من الشهر الحالى.وقال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة أصحاب مراكز الاتصالات، إن الخطاب يتضمن زيادة هامش الربح للتاجر

سمية كمال

تقدمت شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، بخطاب عاجل لرئيس اتحاد الغرفة، للنظر فى آليات تعويض التجار بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف بيع الخطوط بدًءا من الشهر الحالى.

وقال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة أصحاب مراكز الاتصالات، إن الخطاب يتضمن زيادة هامش الربح للتاجر من بيع الكارت، ومن المتوقع الرد خلال يومين.

وأضاف سعيد لـ ” المال ” أن الشعبة تدعم قرار المرفق، وأن هناك مجموعة من التجار أفرطوا ببيع الخطوط مجهولة المصدر، وذلك يشكل خطورة على الأمن القومي، لكنه يجب تعويض التجار عن مدة علمهم لدى الشركات.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أخطر، شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول شهريًا ببداية يناير، ووقف بيع الخطوط نهائية ببداية مارس.