شعبة الإعلام تكلف الشيخ والورواري بتجهيز ملتقى مصر الأول للإعلام

كتبت: دعاء حسني عقدت الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكرى للإعداد والتحضير لملتقى مصر الأول للإعلام والإنتاج الإعلامي المقرر انطلاقه في 16 أبريل القادم بفندق موفنبيك مدينة الإنت

كتبت: دعاء حسني

عقدت الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكرى للإعداد والتحضير لملتقى مصر الأول للإعلام والإنتاج الإعلامي المقرر انطلاقه في 16 أبريل القادم بفندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية.

قال أبوذكري: أنه خلال الاجتماع كلف مجلس إدارة الشعبة كلا من المهندس أسامة الشيخ عضو مجلس الإدارة المنضم حديثا للشعبة ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق والإعلامي محمود الورواري عضو مجلس الإدارة تحضير وتجهيز ورقتي عمل لطرحهم ومناقشتهم خلال فعاليات الملتقى والذي يهدف الي تقديم مبادرات ومشاريع تخدم شعبه المنتجين والإعلام في مصر، مؤكدا أن الملتقى سيكون بمثابه تظاهرة إعلامية إنتاجية عربية سيكون لها أثر إيجابي على منظومة الإعلام المصري في المرحلة القادمة.

ومن جانبه، أوضح الخبير الإعلامي المهندس أسامة الشيخ عضو الشعبة “أن الملتقى سيتناول العديد من المحاور المهمة والتي تتعلق بقضايا ومشاكل الإعلام والإنتاج الإعلامي ووضع توصيات وحلول عملية لتلك المشاكل والأزمات، كما يهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين المنتجين في مصر ومنظومة الإعلام الحكومية والخاصة.

وأضاف الشيخ: أن الملتقى من المقرر أن تضم فعالياته جلستين أساسيتين الأولى بعنوان: الإعلام في مصر.. الواقع والتحديات” والثانية تحت عنوان “الإنتاج.. الواقع والتحديات” وتتناول خلالهما هموم المهنة والأخطار التي تواجهنا كإعلام وإنتاج إعلامي مصري وطرح حلول واقعيه لها خلال تلك الجلسات.

وأضاف محمود الورواري أنه جارٍ اختيار الضيوف المستهدفه ووضع المبادرات التي ستطلق خلال الملتقى حيث نحرص على وجود رموز الاعلام والإنتاج الإعلامي المصري في الملتقى إلى جانب اختيار مجموعه متميزة من المفكرين وأصحاب الرأي، حيث نهدف لجعله ملتقى فكري للإعلام والإنتاج المصري.