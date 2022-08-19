شعبة الإسكندرية تطالب «حماية المنافسة» بإلزام شركات المواد الغذائية بتوحيد الأسعار بين التجار

طالب حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسرعة التحقيق في الشكوى المقدمة إليه، الخاصة بتوحيد السعر بين السلاسل التجارية الكبري والهايبر ماركت من جهة، وبين محلات التجزئة الصغيرة والميني ماركت من جهة أخرى.

وأوضح المنوفي، في بيان صحفي، اليوم، أن توحيد سعر البيع سيؤدي إلى خفض الأسعار وحصول المحلات الصغيرة على السلع بسعر منخفض؛ أسوة بالهايبرات.

وأكد أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي الذي يتعامل مع المحلات الصغيرة.

وأشار إلى أن نسبة الخصم التي تحصل عليها الهايبرات الكبيرة من الشركات الغذائية تصل إلى 25 و35% في السلة نفسها، مقارنة بالمحلات الصغيرة.

وقال إنه في حال توحيد السعر بين المحلات، سيحظى المواطن بنسبة الخصم هذه، ومن ثم ستنخفض الأسعار من 25 إلى 35%، دون أن تتكلف الدولة أية أعباء.

ولفت إلى أن سلاسل المحلات الكبرى لا تتواجد في الأرياف والنجوع والقرى والمناطق الشعبية، وأن حصة المحلات الكبيرة في السوق تصل إلى 25% فقط من حجم السوق.

وأوضح أن محال التجزئة الصغيرة تمثل نسبة 80% من السوق، ومن ثم فهي الأَوْلى بنسبة الخصم، أو على الأقل مساواتها مع السلاسل التجارية.