«شعبة الإسكندرية»: تراجع الإقبال على منتجات الألبان بنسبة 30%

أكد المهندس إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة ألبان الإسكندرية، أن أسعار الألبان البقري والجاموسي مستقرة طبيعيًّا ولم يتم تحريكها حتى الآن، لافتًا إلى أن سعر اللبن الجاموسي يتراوح من 26 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، والبقري يتراوح من 11.5 إلى 12 جنيهًا.

وأضاف شرابية، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن متوسط سعر كيلو الجبن الرومي 170 جنيهًا، وسعر الجبنة المتوسطة يتراوح من 150 إلى 160 جنيهًا، لافتًا إلى أن الجبن البيضاء تتراوح سعرها من 85 إلى 95 جنيهًا، والجبن الطري تتراوح من 70 إلى 80 جنيهًا.

وأوضح أن أسعار الألبان تشهد ثباتًا حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ نظرًا لعدم الإقبال على الشراء، وضعف القوى الشرائية على منتجاتها في السوق المحلية، لافتًا إلى أن التراجع على شراء الألبان والأجبان بلغت نسبته حوالي 30% في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن تحريك السولار لم يؤثر على أسعار الألبان والأجبان حتى الوقت الحالي، مع أنه سابقًا عندما كان يتم تحريك سعر السولار والبنزين، يتم ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها، وهذا لم يحدث في الوقت الحالي نتيجة تراجع الإقبال على الألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى ضعف القوى الشرائية في السوق المحلية.

وتابع أنه من المزمع ارتفاع الإقبال على الألبان ومنتجاتها، خلال فتح المصايف وإقبال المواطنين على الذهاب إليها، وهذا يساعد في الإقبال على الألبان؛ كونها العنصر الأساسي الذي يستخدمه المواطن خلال فترة المصيف،

لافتًا إلى أن كل مصانع الألبان في الإسكندرية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولم تتأثر بتراجع الإقبال أو ارتفاع السولار.

جدير بالذكر أن الموسم الصيفى، هذا العام، شهد تراجعًا فى معدلات الإنتاج من الألبان عن المعتاد فى كل عام؛ نتيجة الحر الشديد الذي أدى لوجود مضاربات من بعض المصنّعين لتدبير احتياجاتهم من الألبان، وفقًا لتصريحات سابقة من إيهاب شرابية، لـ«المال».

وخالف الموسم الصيفى، هذا العام، توقعات البعض، وشهد انتعاشًا وإقبالًا من المصطافين ورواد المناطق الساحلية انعكس على الطلب، وهو ما تزامن مع عدم وجود كميات مخزَّنة، بالإضافة إلى أنه أدى إلى وجود تكالب على زيادة الإنتاج؛ لعدم وجود مخزونات، وفقًا لـ«شرابية».