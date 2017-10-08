شعبة الأوراق المالية تناقش غدا مع رئيس البورصة ملف التطوير

أحمد علي تعقد شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية غدا الاثنين، بحضور أعضائها اجتماعا مع رئيس البورصة، محمد فريد، لمناقشة ملفات تطوير سوق المال في إطار خطة الادارة الجديدة للبورصة. وقال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الاوراق المالية، في تصريحات…

أحمد علي



تعقد شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية غدا الاثنين، بحضور أعضائها اجتماعا مع رئيس البورصة، محمد فريد، لمناقشة ملفات تطوير سوق المال في إطار خطة الادارة الجديدة للبورصة.

وقال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الاوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن الاجتماع الذي سيعقد غدًا يهدف الى توطيد العلاقة بين رئيس البورصة الجديد، و بين أعضاء الشعبة من شركات السمسرة.

وأضاف أن ممثلي شركات السمسرة سيعرضون مطالبهم ورؤيتهم في تطوير السوق بشكل فردي، فيما سينتظر الأعضاء طرح رؤية رئيس البورصة المستقبلية وأهدافه.

وأوضح رئيس شعبة الأوراق المالية، أن الاجتماع المزمع غدًا سيكون الأول بين رئيس البورصة و شعبة الأوراق المالية

ولفت إلى أن وجود قائمة واضحة من المطالب ستحتاج إلى معرفة رؤية الإدارة الجديدة أولًا.

يُذكر أن محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، تولّى مهمته فى أغسطس الماضى، وتسعى إدارة البورصة الجديدة إلى تفعيل عدد من الأليات والأدوات بالسوق، أبرزها “الشورت سيلينج” أو “تسليف الأسهم”