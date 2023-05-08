«شعبة الألبان»: 3% زيادة متوقعة بالمنتجات الفترة المقبلة بعد تحريك سعر السولار

أكد المهندس عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان فى الغرفة التجارية بدمياط، أن قرار تحريك سعر السولار الذي أعلنت عنه الحكومة، مساء الأربعاء الماضي، يؤثر سلبًا على تكلفة صناعة الألبان ومنتجاتها، الفترة المقبلة؛ نتيجة زيادة أسعار النقل، لافتًا إلى أن الزيادة تتسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 3% على كل المنتجات في الفترة المقبلة بالأسواق.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتمعت، الأربعاء الماضي، الموافق 3/ 5/ 2023؛ لمراجعة المعادلة السعرية، وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وأضاف قتيلو أن تلك القرارات المتعلقة بارتفاع أسعار المستلزمات التي تحتاج إليها المصانع لا تتحملها الصناعة في الوقت الحالي، خاصة أن معظم الصناع الآن يعملون من أجل الاستمرار فقط، ولا يوجد أية هوامش ربحية الآن لهم، لافتًا إلى أنه لا بد من اتباع سياسة الشفافية بالنسبة للمصنّعين؛ حتى تتمكن المصانع من وضع سياسة التكاليف الواضحة والمستقرة.

وأشار إلى أن قرار تحريك السولار يؤثر على الصناعة بشكل مباشر؛ لأن السوق المحلية لم تعد تتحمل أي ارتفاعات في أسعار المستلزمات التي يستخدمها المصنّعون في إنتاج السلع المتعلقة بشركاتهم، د

لافتًا إلى أن مصانع الألبان والأجبان تعتمد، بشكل رسمي ومباشر، على السولار في تشغيل المولّدات والأجهزة المستخدمة في صناعة الألبان.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر، ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس 04/ 05/ 2023.

«البحراوي»: تكلفة نقل الألبان قبل الزيادة تمثل 50% من إيراد إجمالي بيع نقلة الألبان

على جانب آخر، أكد المهندس ولاء البحراوي، عضو المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، أن تحريك أسعار السولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل الألبان التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا قبل تحريك سعر السولار الأخير، لافتًا إلى أن تكلفة نقل الألبان قبل الزيادة تمثل 50% من إيراد إجمالي بيع نقلة الألبان من مركز التجميع إلى المصانع العاملة في التصنيع.

وأضاف «البحراوي»، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أنه مع لجوء تلك المصانع إلى خفض الكميات المستلمة من الألبان الخام بسبب عدم قدرتها على استيراد بقية مستلزمات الألبان المصنّعة من الخارج، أدى ذلك إلى وجود وفرة في الألبان الخام، مما تسبَّب في انخفاض أسعار تسلم الألبان الخام من تلك المصانع، بما تسبَّب في خسائر مالية كبيرة لمراكز تجميع الألبان.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت أيضًا تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت، لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويره، بداية من زيادة معدلات إنتاجيته من رءوس الماشية؛ لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.