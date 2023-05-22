«شعبة الألبان» بكفر الشيخ: 25 جنيها زيادة جديدة لكيلو الجبن الرومي مطلع يوليو

أكد محمد صلاح، رئيس شعبة مصنعي الألبان في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأجبان تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، بداية من يوليو 2023؛ نتيجة انخفاض نسبة اللبن بنسبة 50% عن العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض نسبة المخزون الربيعي.

وأضاف صلاح، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أنه من المزمع أن يتم وصول سعر كيلو الجبن الرومي الخزين الربيعي إلى 165 جنيهًا، مقابل 140 للكيلو، في الوقت الحالي، بزيادة قدرها 25 جنيهًا على الكيلو الواحد للتجار، لافتًا إلى أن التجار سيقومون بوضوع هامش ربح 5 جنيهات على الكيلو، لتصبح 170 جنيهًا داخل السوبر ماركت.

وأشار إلى أن هناك ركودًا في الألبان الخام، إذ توقفت عدد من المصانع العاملة بمجال تصنيع الألبان والجبن عن تسلم الألبان من المربّين، بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لديهم،

لافتًا إلى أن عدم تسلم الألبان من المربّين تسبَّب في تراجع سعرها بنسبة 20% تقريبًا، إذ إن سعر كيلو اللبن البقري أصبح 10 جنيهات، مقابل 12 جنيهًا في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت، في وقت سابق، مع 220 مصنعًا للألبان في المحافظة على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تصل إلى 30%.

وجاء الاتفاق نتيجة ركود تسويق منتجات الألبان على مستوى الجمهورية بنسبة 80%، بعد عدم استقرار سعر الدولار وتحريكه أمام الجنيه المصري،

إذ قامت المصانع بتخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح من 10 إلى 12%، الفترة الحالية، بعد عقد اجتماع موسع معهم، الفترة الماضية.

«الشعبة»: كفر الشيخ تستحوذ على 60% من صناعة الجبن الرومي و80% من الموتزاريلا

على جانب آخر، أكدت مصادر مسئولة داخل شعبة الألبان في محافظة كفر الشيخ، أن الشعبة تمتلك عددًا من مراكز تحديث لصناعة الجبن الرومي ومراكز تجميع الألبان،

بالإضافة إلى معاهد البحوث الزراعية التي تسهم في تطوير الألبان وصناعة الجبن الرومي والبيضاء وكل أنواع الجبن، لافتًا إلى أن كل المصانع في المحافظة قامت بتطوير صناعة الجبن والألبان من مكاسب آلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل الألبان.

وأضافت المصادر، لـ«المال»، أن المصانع تمتلك معامل تحليل لتحليل الألبان والجبن المصنّعة داخل المصانع، لافتًا إلى أن الشعبة تحرص على تقديم كل الدعم اللازم للمصنّعين لتوفير كل الأساليب العلمية الحديثة في صناعة الجبن، نظرًا لأن محافظة كفر الشيخ تستحوذ على حوالي 60% من صناعة الجبن الرومي، و80% من صناعة الجبن الموتزاريلا.