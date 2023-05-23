شعبة الألبان بالغرفة التجارية في دمياط: نتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 10-15% في غضون أسبوعين

توقع المهندس عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان فى الغرفة التجارية بدمياط، أن تشهد أسعار الألبان وكافة المنتجات المرتبطة به ارتفاعا في مستويات الأسعار بنسب تتراواح ما بين 10-15% نتيجة قلة المعروض من الألبان المترافق مع زيادة في حجم الطلب”.

وتابع خلال مداخلة لـبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “هناك مشكلة متراكمة بدأت منذ ستة أشهر ومستمرة، ولدينا انخفاض في كمية اللبن المنتجة والطلب متزايد، وبالتالي كل هذه المعطيات تجعلنا نتوقع ارتفاعا في غضون الأسبوعين القادمين بنسب تتراواح ما بين 10-15% كحد أدنى”.

وأكمل: “في كل وقت تتراجع كمية اللبن والطلب يزيد ترتفع الأسعار، ومن ثم كافة المنتجات المتعلقة بالألبان سوف تزيد لأن عنصر التكلفة هو اللبن بشكل رئيسي، وبقية العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج لا تمثل قيمة في مدخل الإنتاج مثل الجبنة الرومي، حيث تصل نسبة اللبن كمدخل إنتاج 85%.