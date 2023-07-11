شعبة الألبان باتحاد الصناعات: تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين بالقطاع حال التوسع بمشروعاتهم القائمة والجديدة

كشف سعيد بدر، رئيس شعبة الألبان في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك توجيهات لمدير مركز تحديث الصناعة في اتحاد الصناعات المصرية بتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين الحاليين أو الجدد في قطاع الألبان أو رجال الأعمال في حالة التوسعات بمشروعاتهم القائمة.

وأضاف «بدر» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه في حالة وجود منتج خاص بقطاع الألبان يتم استيراده من الخارج ويقوم المستثمر بتصنيعه محليا، فضلا عن وجود منتجات تساعد على زيادة التصدير للخارج، بالإضافة إلى التوسعات في المصانع لزيادة الإنتاج والتصدير يتم إعطاء المستثمر تسهيلات من الدولة وحوافز عبارة عن تقديم الأرض الصناعية مجانا وبدون أي رسوم.

وتابع: أن الدولة ستتحمل 50% من المرافق التي تحتاجها المصنع من تكلفة المرافق التي يحتاجها المصنع، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم ماديًا بنسبة مخفضة مهما كان تكلفة التمويل بشرط أن تتم عملية الإنتاج في غضون عامين على الأكثر، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة بمساعدة المستثمر في تقديم الملف الكامل للمستثمر لرئيس الوزراء مباشرة.

وأشار إلى أنه في حال توافر الدراسات المعنية بالمطالب المشار إليها يجب التقدم إلى مركز تحديث الصناعة لبدء تقديم الدعم اللازم بهدف زيادة الصادرات من الألبان وخفض استيراد المنتجات المستوردة من الخارج.