«شعبة الألبان»: الدولار تحرك من فبراير الماضي حتى الآن بنسبة 60%

أكد المهندس عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان فى الغرفة التجارية بدمياط، أن مصنعي الألبان يستوردون أكتر من 35% من مكون صناعة الألبان في مصر بدءًا من الأعلاف إلى الخامات الرئيسية وصولا بمواد الخامات المساعدة.

وأضاف قتيلو – في تصريح خاص لـ«المال» – أن سعر الدولار تحرك من شهر فبراير الماضي حتى الآن بنسبة تقترب من 60%، لافتا إلى أن تلك الزيادات تساهم في رفع أسعار الجبن والألبان الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن سوق الألبان في مصر لم يعد يتحمل زيادات أكثر من ذلك نظرا لأن القدرة الشرائية في انخفاض مستمر رغم تحريك الدولار على مدار الأشهر الماضية.

جدير بالذكر أن سعر الدولار تجاوز الـ 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سجل للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيه للبيع و 22.70 جنيها للشراء.

في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بشعبة الألبان في الغرفة التجارية بدمياط، أن ارتفاع أسعار الدولار يتسبب في رفع أسعار الجبن والألبان الفترة المقبلة 10%.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أنه لابد من تدخل الدولة لدعم صناعة الألبان وتوفير الخامات اللازمة لمصنعي الجبن والألبان خاصة في ظل الارتفاع المستمر للدولار العام الجاري.

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيها للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2% في اجتماعها الاستثنائي؛ ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.