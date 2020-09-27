اقتصاد وأسواق

شعبة الأسمنت : 40 مليون طن فجوة متوقعة بين الإنتاج والطلب بنهاية 2020‎

حتى نهاية العام الحالي
منى عبدالباري 9:02 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 9:02 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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توقعت شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية أن تصل الفجوة بين الإنتاج والطلب حتى نهاية العام الحالي 40 مليون طن.

وشهد اجتماع الشعبة اليوم بحضور ممثلي شركات الأسمنت عرضًا للمصاعب التي يواجهها القطاع، وأبرزها تراجع الطلب بقوة حتى نهاية العام ليصل الى 43 مليون طن، في حين أن الطاقة الانتاجية المجمعة للمصانع تصل إلى 83 مليون طن، ما يؤدي إلى نزيف من الخسائر، ويهدد بخروج الاستثمارات من هذا القطاع.

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وحث الحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على التدخل السريع لإيجاد حلول تنظيمية وعادلة وقانونية حتى يستطيع القطاع تجاوز العقبات التي قد تعوق قدرته على الاستمرارية، وحماية للعمالة، وحتى تستطيع الشركات القيام بدورها المجتمعي.

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بقلم منى عبدالباري

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