شعبة الأسمنت بالإسكندرية: هناك ركود كبير في حركة البيع

محمود زكي قال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية إنه تم عقد إجتماع لوكلاء الأسمنت بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا والتي من ضمنها إرسال خطاب إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بحل مشكلة 372 تاجر أسمنت بتهمة التهرب الضريبي. وأضاف مخيمر في تصري

محمود زكي

قال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية إنه تم عقد إجتماع لوكلاء الأسمنت بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا والتي من ضمنها إرسال خطاب إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بحل مشكلة 372 تاجر أسمنت بتهمة التهرب الضريبي.

وأضاف مخيمر في تصريحاته لـ”المال” أن محضر الجلسة الخاصة بالشعبة أرسل خطاب خاص لشركة أسمنت العامرية لإلغاء نظام النقاط والذي يؤدي بيع الشركة للأسمنت بسعرين لأكثر من تاجر وهو احدى أسباب اتهام التجار بالتهرب الضريبي.

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة حالة الركود الكبيرة في عملية البيع وذلك مع إرتفاع أسعار الطن في السوق.

وأشار إلى أن مجموعة السويس للأسمنت والتي تشمل مصانع السويس وطره وكذلك حلوان سجل بها سعر الطن قيمة 825 جنيه تسليم أرض المصنع في حين سجلت الإسكندرية للأسمنت قيمة 980 جنيه تسليم أرض مصنع أيضًا.

وأوضح أن رئيس شعبة الأسمنت أن شركة العامرية أبلغت وكلائها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 950 جنيه

ولفت مخيمر أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 830 جنيه إلى 880 جنيه تسليم أرض مصنع.