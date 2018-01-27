شعبة الأرز: سعر الكيلو سيرتفع لأكثر من 10 جنيهات الموسم القادم

بعد قرار خفض المساحة المزروعة أحمد صبرى قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن سعر كيلو الأرز سيرتفع إلى ما بين 10إلى 15جنيها خلال الموسم القادم وذلك بعد قرار الحكومة تخفيض المساحة المزروعة بمعدل الثلث توفيرا للمياه حيث أنه من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.وأضاف شحاته فى مداخلة هاتفية

بعد قرار خفض المساحة المزروعة

أحمد صبرى

قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن سعر كيلو الأرز سيرتفع إلى ما بين 10إلى 15جنيها خلال الموسم القادم وذلك بعد قرار الحكومة تخفيض المساحة المزروعة بمعدل الثلث توفيرا للمياه حيث أنه من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.

وأضاف شحاته فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء DMC على قناة dmc أن هذا القرار سيجعل البعض يخزنون المحصول لحين غلاء الأسعار

وانتقد وقت إصدار القرار حيث أن موعد الحصاد فى شهر أبريل المقبل وبالتالى هناك وقت طويل يسمح بتخزين الارز وتسقيعه.