شعبة الأرز تكشف تأثير رفع سعر الفائدة على الأسعار

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن رفع سعر الفائدة لا تأثير له على الأسعار الخاصة بالحبوب لانه يتم تسعير أغلبها عبر البورصة السلعية، إضافة إلى مراقبة الحكومة للأسواق بشكل كامل.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وأوضح شحاته في تصريحات لـ “المال” أن القرارات الجديدة من البنك المركزي قد تساهم في ضبط الأسعار بشكل أكبر، كما انها تساعد على خفض التضخم خلال الفترة المقبلة، ووضع أطر للنظام المالي والتعاملات لجميع الشركات ورجال الأعمال ومنع المضاربة في الدولار.