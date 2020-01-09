شعبة الأرز تبحث مع وزير التموين توريد 95 ألف طن

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات المصرية، إنه سيعقد اجتماعًا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال أيام، لمتابعة استعدادات شركات ومضارب الأرز، لتوريد الكميات المتفق عليها فى المناقصة رقم “1” لتوريد الأرز لصالح السلع التموينية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بطرح المناقصة لصالح البطاقات التموينية، وتمت ترسية المناقصة على 59 شركة ومضرب أرز، لتوريد نحو 95 ألفا و50 طن أرز محلى، ويتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقة التموينية.

وأكد “شحاته” لـ “المال” أنه على الرغم من أن أول عملية توريد ستتم يوم 15 مارس المقبل، فإنه سيتم إخبار وزير التموين، باستعداد شركات ومضارب الأرز لبدء التوريد قبل الفترة المحددة، لسد العجز فى أى منطقة على مستوى الجمهورية.

وسيتم توريد الكميات المتفق عليها على مدار 4 أشهر تبدأ الفترة الأولى من 15 مارس المقبل وحتى 15 أبريل لعدد 14 شركة ومضرب لتوريد 22550 طنا.

والثانية لتوريد الأرز المحلى من 15 أبريل إلى 15 مايو لعدد 4 شركات بكمية 7300 طن، والثالثة من 15 مايو إلى 15 يونيو لعدد 20 شركة وتوريد كمية 30850 طنا، بينما الرابعة من 15 يونيو إلى 15 يوليو لعدد 21 شركة ومضربا لتوريد كمية 34350 طنا.